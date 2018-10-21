Саркастические новости от Щура. Порошенко публично принял горячую ванну. Взятие Кипра Ляшко

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – президент Порошенко в эфире телеканала не снимая костюма публично принял теплую ванну с "бескомпромиссных, жестких и самых горячих вопросов" журналистки. Ляшко вышел на путь предвыборной войны и уже 6 лет не может с него сойти. Но если раньше он не слезал с коровников, то теперь не может вылезти из ловушек собственной риторики.

Также в выпуске: В Украине легализовали марихуану! Контрразведчик Семочко и госизмена госпобеда. Мэр Ивано-Франковска стал яблоком для тарелки здоровой пищи. Задница Кивы, инопланетяне, Ляшко в теле Путина: что постят в Инстаграм украинские политики. Депутат из "Народного фронта" и развитие слоноводства на Буковине. Нет Скипидарам и Фонарям: в Украине хотят запретить странные имена. Презумпция оптимизма! Сюжет, от которого всем станет радостно на душе!