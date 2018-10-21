Саркастические новости от Щура. Порошенко публично принял горячую ванну. Взятие Кипра Ляшко
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – президент Порошенко в эфире телеканала не снимая костюма публично принял теплую ванну с "бескомпромиссных, жестких и самых горячих вопросов" журналистки. Ляшко вышел на путь предвыборной войны и уже 6 лет не может с него сойти. Но если раньше он не слезал с коровников, то теперь не может вылезти из ловушек собственной риторики.
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