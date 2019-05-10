"Сажайте цветы, а не людей": деятели культуры присоединились к акции в поддержку Сенцова

Олег Сенцов уже пятый год подряд находится за решеткой в России. К годовщине заключения украинского политзаключенного активисты устроили акцию с красноречивым лозунгом "Сажайте цветы, а не людей".

В Крещатом парке в Киеве собрались писатели, актеры, музыканты и правозащитники.

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Они высадили около 200 садовых канн. Возле них поставили 98 табличек с именами пленников.

"Сажайте цветы, а не людей": символическая акция в поддержку Сенцова: фото

Отметим, что участие в событии приняли известные деятели культуры. В частности, актеры Римма Зюбина и Ахтем Сеитаблаев, музыкант Андрей Хлывнюк, писатель Андрей Курков, философы и члены Украинского ПЕН "Вахтанг" и другие.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.