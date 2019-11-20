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      СБУ задержала торговцев метадоном в двух областях: фото

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      СБУ задержала торговцев синтетическим наркотиком метадоном и изъяла немало наличных / Коллаж 24 канала

      СБУ задержала торговцев синтетическим наркотиком метадоном в Житомирской и Киевской областях. Такой наркобизнес на миллионы гривен организовал житель Васильковского района Киевской области.

      Наркобарон привлек к своему незаконному бизнесу четырех ранее судимых за такие же преступления жителей Киевщины и Житомирщины. Они были курьерами и дилерами, сообщили в СБУ.

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      Как работал наркобизнес

      Метадон дельцы получали от поставщиков с южного региона. Сбывали наркотики оптовыми партиями и в розницу через систему "закладок". Деньги от заказчиков наркоторговцы получали на специально открытые банковские счета. И уже после получения денег сообщали клиентам о месте тайника с наркотиками.

      Наркотрафик работал интенсивно: только за последние 2 месяца дельцы сбыли метадона на 2 миллиона гривен.

      Кого задержали

      Участников наркобизнеса во главе с их шефом правоохранители задержали в их домах в двух регионах. Правоохранители также одновременно обыскали 11 помещений, где работали злоумышленники. Там изъяли синтетические наркотики и марихуану, много наличных, банковские карты, черновики с данными о движении наркотиков, дилерах, клиентуре и должниках.

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      Фото с места задержания наркоторговцев / Фото пресс-центре СБУ

      Что грозит участникам преступной схемы

      Правоохранители открыли дело о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотиков. Продолжаются неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства дела. В частности, правоохранители работают над установлением и привлечением к ответственности поставщиков метадона.

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      В то же время решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения и объявления им подозрений.

      Наказание за такое преступление – заключение на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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      Изъятые у наркоторговцев деньги и другое имущество / Фото пресс-центре СБУ

      Что известно о метадоне? Синтетический наркотик опийной группы. В Украине используется в заместительной поддерживающей терапии как средство для лечения наркомании. Сначала был введенный для ВИЧ-положительных пациентов. Сейчас получают все зависящие по собственному желанию. Средство не очень токсично по сравнению с героином, но во многих странах запрещенно из-за высокой смертности, поскольку довольно часто его смешивают с другими веществами. По сравнению с героином метадон значительно дешевле, но и зависимость от него выше. Если от героина синдром отмены ("ломка") длится 7-10 дней, то от метадона – от 30 дней и более.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Расследования Новости Житомира СБУ Наркотики Криминальные новости
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