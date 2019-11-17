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      Милованов: в США все марихуану курят нонстоп, и мне дали

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      Тимофей Милованов / Medium

      Министр экономики торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что в свое время употреблял легкие наркотики, а именно курил марихуану. Произошло это в США, когда он в одном из местных университетов писал диссертацию.

      Милованова в эфире телеканала "Прямой" спросили, курит ли он сейчас и употреблял ли наркотики. Министр ответил, что однажды пробовал марихуану – когда был в США и работал над диссертацией. По его словам, все докторанты в США "курят марихуану нонстоп".

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      Так вот марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это и несложно в школе было или в университете. Потому что нет. А вот знаете, где я ее курил и только там? Это, когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят, а докторанты просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали... Только в тот период, когда мне нужно было придумать диссертацию,
      – рассказал чиновник.

      Милованов отметил, что курение марихуаны его не впечатлило.

      "Оно как-то не пошло мне... Может, я неправильно как-то курю – что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака... Может, я как-то реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят с кофе. Я только чай пью", – подытожил глава Минэкономики.

      К слову, недавно с Миловановым произошел забавный случай. Дело в том, что олигарх Игорь Коломойский назвал его дебилом за то, что Милованов осудил поджог дома бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Полушутя министр ответил, что не скрывает, что он – дебил.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Наркотики Тимофей Милованов
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