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      Милованов: У США всі марихуану смалять нонстоп, і мені дали

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      Тимофій Милованов / Medium

      Міністр економіки торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що свого часу вживав легкі наркотики, а саме курив марихуану. Сталося це в США, коли він у одному з тамтешніх університетів писав дисертацію.

      Милованова у ефірі телеканалу "Прямий" запитали, чи курить він зараз і чи вживав наркотики. Міністр відповів, що одного разу пробував марихуану – коли був в США і працював над дисертацією. За його словами, всі докторанти в США "смалять марихуану нонстоп".

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      Так ось марихуану в Україні я ніколи не курив, хоча це і нескладно в школі було або в університеті. Тому що ні. А ось знаєте, де я її курив і тільки там? Це, коли в аспірантурі був на докторській. Всі американці курять, а докторанти просто смалять марихуану нон-стоп. І там мені дали… Тільки в той період, коли мені потрібно було придумати дисертацію,
      – розповів чиновник.

      Милованов наголосив, що куріння марихуани його не вразило.

      "Воно якось не пішло мені… Може, я неправильно якось курю — що курив, що не курив. Може, вони мене обманювали, просто мені насипали тютюну… Може, я якось реагую по-іншому. Я навіть кави не п’ю, хоча всі вчені сидять з кавою. Я тільки чай п’ю", – підсумував очільник Мінекономіки. 

      До слова, нещодавно щодо Милованова стався кумедний випадок. Річ у тім, що олігарх Ігор Коломойський назвав його дебілом за те, що Милованов засудив підпал будинку колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Напівжартома міністр відповів, що не приховує, що він – дебіл.

      До теми! Милованов прокоментував відео Дубінського "про міністра-дебіла"

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Тимофій Милованов Новини політики Наркотики Новини США
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