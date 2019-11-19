В США преподаватели варили метамфетамин в университете: детали

В США поймали двух преподавателей, которые пытались варить метамфетамин в университетской лаборатории. Разоблачить их помогли студенты.

Инцидент произошел в государственном университете Хендерсона, что в штате Арканзас. О случае подражания главным гером известного сериала "Во все тяжкие" сообщили в The New York Times.

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Сначала студенты пожаловались на странный запах возле университетской лаборатории. В результате ее закрыли для проверки.

Выяснилось, что в помещении варили наркотики, в частности метамфетамин.

В преступлении заподозрили преподавателей университета: 40-летнего Брэдли Роуленд и 45-летнего Терри Бэйтмена. Оба мужчины арестованы.

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А сколько всего университетов в США?