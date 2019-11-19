У США викладачі варили метамфетамін в університеті: деталі

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Випадки виготовлення наркотиків в університетах почастішали / Вікіпедія

У США впіймали двох викладачів, які намагалися варити метамфетамін в університетській лабораторії. Викрити їх допомогли студенти.

Інцидент стався в державному університеті Хендерсона, що в штаті Арканзас. Про випадок наслідування головних героїв відомого серіалу "Пуститися берега" повідомили у The New York Times.

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Спочатку студенти поскаржилися на дивний запах біля університетської лабораторії. В результаті її закрили для перевірки.

З’ясувалося, що в приміщенні варили наркотики, зокрема метамфетамін.

У злочині запідозрили викладачів університету: 40-річного Бредлі Роуленд і 45-річного Террі Бейтмена. Обох чоловіків заарештовано.

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А скільки всього університетів у США?

  • на території США загалом функціонують 5300 закладів вищої освіти.
  • в Україні таких закладів близько 300.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Курйозні новини Освіта за кордоном Новини США Наркотики Вища освіта
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