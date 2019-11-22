Сейчас Офис Президента не дает заданий, – Корниенко о влиянии Богдана на "Слугу народа"

Глава Офиса президента Андрей Богдан не имеет отдельной вертикали управления депутатами от "Слуги народа" по тому принципу, как это было с предыдущей властью. Однако участие в заседаниях фракции берет.

Богдан приходил на заседание фракции тогда, когда там присутствовал президент. Об этом сказал глава партии и первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Он опроверг заявления исключенного из фракции нардепа Антона Полякова о том, что Богдан имеет свою вертикаль контроля над фракцией "Слуги народа".

Отдельной вертикали управления депутатами у него нет. У нас действует собственная вертикаль и горизонталь. Дай Бог, чтобы она еще качественно работала. Андрей (Богдан – 24 канал) участвовал в заседаниях фракции неоднократно, но не в каждом из них. Меньше, чем в половине,

– отметил Корниенко.

Корниенко считает, что активная позиция Богдана – это "тоже нормальный процесс". Глава партии отметил, что через турборежим могло сложиться впечатление, будто структура власти остается старой. Тогда, по словам Корниенко, Администрация Президента спускала свои решения в Раду и Кабмин.

"Но сейчас уже не так. Почему было похоже? Потому что все шло от Офиса Президента. Летом заместителями руководителя ОП были нынешний глава правительства Алексей Гончарук и генпрокурор Руслан Рябошапка. Теперь они разошлись по отдельным структурах", – добавил Корниенко.

Он подчеркнул, что "сейчас Офис Президента не дает задач".

Что говорят некоторые нардепы из "Слуги народа"?

Нардеп "Слуги народа" Антон Поляков, которого исключили из фракции за неконструктивную позицию, рассказал о вызовах "на ковер" от Андрея Богдана.

По его словам, глава Офиса Президента вызвал к себе в кабинет депутатов от фракции "Слуга Народа". Они должны были объяснить, почему не поддерживали законопроекты.

Поляков рассказал, что вопрос таких "вызовов" со стороны Богдана впоследствии обсуждался на заседании фракции и с главой государства Владимиром Зеленским.

Со своей стороны, глава фракции Давид Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи. Он подчеркнул: "Это – не допрос, а беседа, чтобы объяснить свою позицию".