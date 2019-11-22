Зараз Офіс Президента не дає завдань, – Корнієнко про вплив Богдана на "Слугу народу"

Голова Офісу Президента Андрій Богдан не має окремої вертикалі управління депутатами від "Слуги народу" за тим принципом, як це було із попередньою владою . Однак участь у засіданнях фракції бере.

Богдан приходив на засідання фракції тоді, коли там був присутній президент. Про це голова партії та перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав в інтерв'ю "НВ".

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Він спростував заяви виключеного з фракції нардепа Антона Полякова про те, що Богдан має свою вертикаль контролю над фракцією "Слуги народу".

Окремої вертикалі управління депутатами у нього немає. У нас діє власна вертикаль і горизонталь. Дай Бог, щоб вона ще якісно працювала. Андрій (Богдан – 24 канал) брав участь у засіданнях фракції неодноразово, але не в кожному з них. Менше, ніж у половині,

– зазначив Корнієнко.

Корнієнко вважає, що активна позиція Богдана – це "теж нормальний процес". Голова партії зазначив, що через турборежим могло скластися враження, ніби структура влади залишається старою. Тоді, за словами Корнієнка, Адміністрація Президента спускала свої рішення у Раду і Кабмін.

"Але зараз вже не так. Чому було схоже? Тому що все йшло від Офісу Президента. Влітку заступниками керівника ОП були нинішній голова уряду Олексій Гончарук і генпрокурор Руслан Рябошапка. Тепер вони розійшлися по окремих структурах", – додав Корнієнко.

Він наголосив, що "зараз Офіс Президента не дає завдань".

Що кажуть деякі нардепи зі "Слуги народу"?

Нардеп "Слуги народу" Антон Поляков, якого виключили із фракції через неконструктивну позицію, розповів про виклики "на килим" від Андрія Богдана.

За його словами, глава Офісу Президента викликав до себе в кабінет депутатів від фракції "Слуга Народу". Вони мали пояснити, чому не підтримували законопроєкти.

Поляков розповів, що питання таких "викликів" з боку Богдана згодом обговорювалось на засіданні фракції і з главою держави Володимиром Зеленським.

Зі свого боку, голова фракції Давид Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі. Він наголосив: "Це – не допит, а бесіда, щоб пояснити свою позицію".