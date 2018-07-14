Сексуальная Рита Ора похвасталась снимками в нижнем белье: 18+
Британская певица албанского происхождения Рита Ора в очередной раз взбудоражила сеть сексапильными снимками. Звезда позировала перед камерой в нижнем белье.
Рита Ора – не из тех селебритиз, которые отказываются от пикантных съемок. Судя по блогу артистки, она наоборот любит демонстрировать красоту своего стройного тела в сексуальных нарядах.
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Певица поделилась новыми фотографиями, на которых позирует перед камерой в кружевном боди красного цвета. Рита Ора с волнистыми волосами и ярким макияжем соблазнительно смотрит в объектив.
На других снимках зажигательная певица демонстрирую стройную фигуру в черном нижнем белье. Не менее пикантно звезда показала, как она наносит утренний макияж. При этом Рита Ора выпрямила спину и показала аппетитные ягодицы в бежевой одежде.