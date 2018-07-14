00:44
15 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
25°C 17°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    24°C 18°C
  • среда
    22°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Сексуальная Рита Ора похвасталась снимками в нижнем белье: 18+

210 Читати новину українською
Рита Ора показала пикантное фото
Рита Ора показала пикантное фото / Фото из открытых источников

Британская певица албанского происхождения Рита Ора в очередной раз взбудоражила сеть сексапильными снимками. Звезда позировала перед камерой в нижнем белье.

Рита Ора – не из тех селебритиз, которые отказываются от пикантных съемок. Судя по блогу артистки, она наоборот любит демонстрировать красоту своего стройного тела в сексуальных нарядах.

Читайте также: Рита Ора с обнаженными девушками снялась в сексуальном клипе: видео

Певица поделилась новыми фотографиями, на которых позирует перед камерой в кружевном боди красного цвета. Рита Ора с волнистыми волосами и ярким макияжем соблазнительно смотрит в объектив.

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

На других снимках зажигательная певица демонстрирую стройную фигуру в черном нижнем белье. Не менее пикантно звезда показала, как она наносит утренний макияж. При этом Рита Ора выпрямила спину и показала аппетитные ягодицы в бежевой одежде.

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 14 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 14 июля: резонансное ДТП, смерть украинца в Турции и аварийная посадка самолета
14 июля, 22:04 Главные новости 14 июля: резонансное ДТП, смерть украинца в Турции и аварийная посадка самолета
393
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 июля, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 257
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
14 июля, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 2171
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
14 июля, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 639
Дональд Трамп и британский этикет: не переключаемся!
14 июля, 19:54 Дональд Трамп и британский этикет: не переключаемся!
163
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук