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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Сеть смеется над эротическим поздравлением с Днем вышиванки от одесской полиции: фото и видео

      88 Читати новину українською
      Одесские правоохранители изобразили вышиванку
      Одесские правоохранители изобразили вышиванку / Dumskaya.net

      В День вышиванки в Одессе правоохранители устроили флешмоб: полицейские и нацгвардейцы выстроились в форме вышиванки возле Дюка. Но результат флешмоба оказался курьезным и, наверное, неожиданным для самих участников.

      Правоохранители с помощью служебных авто воссоздали форму сорочки, а сами люди должны были, по идее, изобразить вышивку на этой сорочке в форме украинской герба.

      Читайте также: День вышиванки в Украине: политики показали яркие фото

      Однако пользователям сети такая вышивка напомнила скорее мужской половой орган, чем традиционный украинский наряд. Поэтому в соцсетях начали шутить над таким флешмобом.

      В ходе акции правоохранители под гимн Украины также включили мигалки, что, по их словам, символизирует цвета орнамента вышивки.

      День вишиванки Одеса вишиванка поліція
      Одесские правоохранители выстроились в форме вышиванки

      вишиванка Одеса День вишиванки патрульна нацгвардія флешмоб
      Вышиванка от одесских правоохранителей

      День вишиванки Одеса флешмоб вишиванка
      Флешмоб по случаю Дня вышиванки в Одессе

      Читайте также: О чем говорит вышиванка: орнаменты и их значение в инфографике

      Смотрите видео с флешмоба ко Дню вышиванки в Одессе:

      реакція соцмереж на вишиванку в Одесі

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      Теги: Новости культуры Новости Украины Традиции Полиция День вышиванки Новости Одессы Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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