Сеть смеется над эротическим поздравлением с Днем вышиванки от одесской полиции: фото и видео

В День вышиванки в Одессе правоохранители устроили флешмоб: полицейские и нацгвардейцы выстроились в форме вышиванки возле Дюка. Но результат флешмоба оказался курьезным и, наверное, неожиданным для самих участников.

Правоохранители с помощью служебных авто воссоздали форму сорочки, а сами люди должны были, по идее, изобразить вышивку на этой сорочке в форме украинской герба.

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Однако пользователям сети такая вышивка напомнила скорее мужской половой орган, чем традиционный украинский наряд. Поэтому в соцсетях начали шутить над таким флешмобом.

В ходе акции правоохранители под гимн Украины также включили мигалки, что, по их словам, символизирует цвета орнамента вышивки.



Одесские правоохранители выстроились в форме вышиванки



Вышиванка от одесских правоохранителей



Флешмоб по случаю Дня вышиванки в Одессе

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Смотрите видео с флешмоба ко Дню вышиванки в Одессе: