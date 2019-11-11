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      "Северный поток-2" – это оплата оружия России европейскими деньгами, – польский премьер

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      Строительство "Северного потока-2" продолжается
      Строительство "Северного потока-2" продолжается / hromadske.ua

      Газопровод в обход Украины "Северный поток-2" уже практически готов. В Польше заявили, что страны-члены ЕС фактически финансируют оборонную отрасль и оружие РФ, поддерживая строительство российского газопровода.

      Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью FT. Политика очень разочаровывает, что у такого проекта есть поддержка ключевых стран Евросоюза.

      Важно: Украина собирается заблокировать "Северный поток-2"

      В то же время он добавил, что приветствует сотрудничество с РФ, если Россия будет мирной и демократической страной.

      Мы очень приветствуем сотрудничество с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и агрессивная в окружении своих границ,
      – подчеркнул Моравецкий.

      Заметим, что в Германии разработали законопроект, который должен защитить газопровод в обход Украины "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС. Однако Бундестаг провалил голосование за эти правки.

      В целом российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили более 2000 километров труб, что составляет более 80% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще несколько недель.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Ранее: Польский регулятор оштрафовал на рекордную сумму партнера "Северного потока-2"

      Что известно о "Северном потоке-2"?
      Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Деньги Газпром Газ Украина – Россия Новости Польши Северный поток-2
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