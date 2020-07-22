Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко провел первую встречу с представителями МВФ. Он пообещал, что НБУ выполнит все обязательства, которые взял на себя в рамках меморандума.

Кирилл Шевченко провел 21 июля первый встреча с представителями Международного валютного фонда, сообщает пресс-служба НБУ.

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Глава Нацбанка встретился с

главой миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар;

постоянным представителем фонда Йоста Люнгманом;

заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкован.

Шевченко заявил, что МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом, и Нацбанка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является приоритетом.

Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок,

– отметил Шевченко.

Он также отметил, что в соответствии с меморандумом сосредоточится на

снижении объема неработающих кредитов;

оживлении кредитования;

восстановлении экономики.

Глава НБУ заверил представителей МВФ в независимости украинского центрального банка.

Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и обменялись мнениями относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой через коронавирусной кризис.

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