Шевченко провел первую встречу с МВФ: что пообещал новый глава НБУ
Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко провел первую встречу с представителями МВФ. Он пообещал, что НБУ выполнит все обязательства, которые взял на себя в рамках меморандума.
Кирилл Шевченко провел 21 июля первый встреча с представителями Международного валютного фонда, сообщает пресс-служба НБУ.
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Глава Нацбанка встретился с
- главой миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар;
- постоянным представителем фонда Йоста Люнгманом;
- заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкован.
Шевченко заявил, что МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом, и Нацбанка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является приоритетом.
Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок,
– отметил Шевченко.
Он также отметил, что в соответствии с меморандумом сосредоточится на
- снижении объема неработающих кредитов;
- оживлении кредитования;
- восстановлении экономики.
Глава НБУ заверил представителей МВФ в независимости украинского центрального банка.
Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и обменялись мнениями относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой через коронавирусной кризис.
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Назначение Кирилла Шевченко и реакция на это МВФ
- Шевченко стал председателем Национального банка 16 июля. На посту он заменил Якова Смолия, ранее подал в отставку.
- МВФ отреагировал на назначение Кирилла Шевченко, выразив надежду на сохранение независимости регулятора.