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Народний проект

"Школа військових водолазів": чому важливо допомагати морському спецназу

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Як волонтери допомагають українським водолазам-розвідникам
Як волонтери допомагають українським водолазам-розвідникам / People's project

Днями в новинах з'явилась інформація, що кошти на відновлення будівництва новітнього українського корвету "Володимий Великий" наразі відсутні. А це означає, що надія на швидке відродження нашого Флоту стає ще більш примарною. Не забуваймо, що російська ФСБ абсолютно безкарно затримує українські судна всього за 11 морських миль від Бердянська!

Нам не зрозуміло, чого чекають і на що сподіваються державні мужі – та, власне, на те ми вплинути не можемо. Але цілком зрозуміло, що якщо продовжувати таку пасивну стратегію, можна залишитись з одним морем – Київським…

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Волонтерський проект "Школа військових водолазів" недаремно зосередив свої зусилля на допомозі морському спецназу. Адже якщо ми створимо ворогові реальну загрозу диверсій на чорноморських газовидобувних платформах або, скажімо, виходу з-під води розвідувальних груп десь під Новоазовськом – їхня рішучість послабшає в рази.

Ось і цього разу ми передали довгоочікуване спорядження водолазам-розвідникам спеціального підрозділу Військово-морських сил. Сказати, що на цю передачу хлопці чекали з нетерпінням – не сказати нічого. Без неї вони не могли повноцінно працювати. А справа от у чому.

Наші американські партнери передали в якості допомоги гідрокостюми. Гідрокостюми якісні, чудові – до цього питань нема. Але ж для повноцінної роботи в морі були потрібні ще й маски, трубки, грузові пояси, спеціальні неопренові боти та рукавички, які тримають руки водолаза в теплі. Звичайно, цього всього у наших водолазів не було.

Як в українському прислів'ї – мала штучка червінчик, а ціна велика. Саме таким червінчиком і стала допомога моським розвідникам завдяки вашим, друзі, пожертвам у рамках проекту "Школа військових водолазів".

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Саме зараз у водолазів-спецпризначенців повним ходом ідуть тренування, тож нове спорядження хлопці протестували одразу ж.

 

 

Нагадуємо, що волонтерський проект "Школа військових водолазів" продовжує тренувати водолазів-спецпризначенців із різних підрозділів: ВМС, НГУ, ССО… Все навчання – від розробки індивідуальних планів тренувань до проведення курсу на місці дислокації військових – інструктори проекту роблять на ентузіазмі та волонтерських засадах (тобто власним коштом). Ми ж збираємо на оновлення та ремонт спорядження, і ось тут ваша підтримка буде вкрай доречною. Долучайтеся!

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Автор: Народний проект
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики благотворительность Волонтеры
Источник: Всеукраїнський центр волонтерів People's project
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