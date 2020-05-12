Шмыгаль хочет расследовать массовую выдачу разрешений на присоединение к энергосети

Денис Шмигаль инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, целью которой будет рассмотрение о выдаче "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям. Такие действия, по словам премьера, стали одной из причин кризиса на энергорынке.

Об этом глава Кабмина заявил во время заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пишет 24 канал.

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Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалась неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, что привело к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры и когда супердорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную,

– отметил он.

При этом Шмыгаль добавил, что поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться.

"Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", – сказал премьер-министр.

Также он сообщил, что "Укрэнерго" поручат подготовить детальный отчет о состоянии дел по интеграции в ENTSO-E.

Что такое ENTSO-E?

Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. Сейчас ее участниками являются 43 системных оператора из 36 стран.