Шмыгаль хочет расследовать массовую выдачу разрешений на присоединение к энергосети
Денис Шмигаль инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, целью которой будет рассмотрение о выдаче "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям. Такие действия, по словам премьера, стали одной из причин кризиса на энергорынке.
Об этом глава Кабмина заявил во время заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пишет 24 канал.
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Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалась неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, что привело к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры и когда супердорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную,
– отметил он.
При этом Шмыгаль добавил, что поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться.
"Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", – сказал премьер-министр.
Также он сообщил, что "Укрэнерго" поручат подготовить детальный отчет о состоянии дел по интеграции в ENTSO-E.
Что такое ENTSO-E?
Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. Сейчас ее участниками являются 43 системных оператора из 36 стран.