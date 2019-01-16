Скандальную Настю Рыбку осудили условно в Таиланде: когда блогерку депортируют из страны

Гражданку Беларуси Анастасию Вашукевич и россиянина Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, и еще шесть фигурантов дела об организации нелегального секс-тренинга в Таиланде депортируют из страны на родину в четверг, 17 января.

Об этом сообщил консультант по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Финн, передает ТАСС.

Читайте также: Скандальная Настя Рыбка дала большое интервью: видео

Ранее 24 канал сообщал, что в Таиланде осудили скандальную Анастасию Вашукевич, известную под псевдонимом Настя Рыбка, к условному сроку за проведение секс-тренинга для туристов. Кроме нее, такой приговор получили еще семь человек, среди которых Александр Кириллов (Алекс Лесли). По решению суда, им навсегда запрещен въезд в Таиланд.

В иммиграционном бюро нам сообщили, что все восемь человек покинут Таиланд завтра, 17 января. Из центра временного содержания их перевезут в бангкокский аэропорт Суварнабхуми,

– рассказал он.

Консультант напомнил, что прямого рейса до Минска нет, поэтому Рыбка может улететь через любую другую страну, в том числе Украину и Финляндию.

Также он отметил, что все условно осужденные "согласно закону должны быть депортированы в ту страну, гражданство которой они показали во время въезда в Таиланд".

Напомним, 25 февраля 2018 года в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга. Провинциальный суд города Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинение Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга" и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кто такая Настя Рыбка?

Это эскорт-модель и блогер, стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько, во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, которая принадлежит Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.