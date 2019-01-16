Скандальну Настю Рибку засудили умовно у Таїланді: коли блогерку депортують з країни

Громадянку Білорусі Анастасію Вашукевич і росіянина Олександра Кирилова, відомих як Настя Рибка і Алекс Леслі, і ще шість фігурантів справи про організацію нелегального секс-тренінгу у Таїланді депортують з країни на батьківщину у четвер, 17 січня.

Про це повідомив консультант у справах іноземних громадян адвокатської колегії Thailand Bail Нейтан Фін, передає ТАСС.

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Раніше 24 канал повідомляв, що у Таїланді засудили скандальну Анастасію Вашукевич, відому під псевдонімом Настя Рибка, до умовного терміну за проведення секс-тренінгу для туристів. Окрім неї, такий вирок отримали ще сім осіб, серед яких Олександр Кирилов (Алекс Леслі). За рішенням суду, їм назавжди заборонений в'їзд у Таїланд.

В імміграційному бюро нам повідомили, що всі вісім чоловік залишать Таїланд завтра, 17 січня. З центру тимчасового утримання їх перевезуть в бангкокський аеропорт Суварнабхумі,

– розповів він.

Консультант нагадав, що прямого рейсу до Мінська немає, тому Рибка може полетіти через будь-яку іншу країну, в тому числі Україну і Фінляндію.

Також він зауважив, що всі умовно засуджені "згідно із законом повинні бути депортовані в ту країну, громадянство якої вони показали під час в'їзду в Таїланд".

Нагадаємо, 25 лютого 2018 року у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу. Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) і іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу" і обрав для них запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Хто така Настя Рибка?Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення в світових і російських ЗМІ.