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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Скандалы, фейлы и курьезы: чем отличилась мировая история дебатов на Западе и в России

      10 Читати новину українською

      Дебаты кандидатов в президенты – это серьезная дискуссия. Только в Украине подготовка к ним превратилась в шоу. Мировая же практика свидетельствует, что это – лучший способ показать всю суть кандидатов. Журналисты 24 канала вспомнили, как проходили такие дискуссии в других странах и чем они запомнились миру.

      Первые в мировой истории теледебаты

      Подготовка к теледебатам президента Украины превратилась в настоящее шоу. И уже тысячи украинцев следят за батлом Зеленского и Порошенко в соцсетях. А в 1960 году, во время первых в мировой истории телевизионных дебатов кандидатов в президенты, все было гораздо скромнее.

      Читайте также: Зеленский – Порошенко: все видео вызовов кандидатов

      Республиканский кандидат – вице-президент Ричард Никсон и кандидат от демократов – Джон Ф. Кеннеди.

      На протяжении дебатов Ричард Никсон заметно нервничал в отличие от Джона Кеннеди и вяло оппонировал конкуренту. Первые в истории теледебаты помогли демократу укрепить свои позиции и в конце концов выиграть президентские выборы. Но после них американцам пришлось долго ждать следующие.

      кененеді ніксон
      Дебаты Кеннеди и Никсона

      Форд и Картер – дебаты впервые за 16 лет в США

      "Сегодняшние дебаты – первые между кандидатами в президенты за 16 лет", – на этот раз силами мерялись действующий президент США Джеральд Форд и кандидат от Демократической партии Джимми Картер.

      Эти дебаты стали провальными для республиканца: в 1976 году американцы избрали президентом демократа. Теледуэль вошла в историю благодаря очень скандальному заявлению Джеральда Форда.

      Нет доминирования Советского Союза в Восточной Европе и никогда не будет при администрации Форда,
      – отметил тогда Форд.

      форд картер
      Дебаты Картера и Форда

      Скандальные слова Рика Перри, дебаты 2011 года, США

      За всю историю существования американских президентских теледебатов случалось немало скандалов и курьезов. Не самый громкий из последних – связан с выступлением Рика Перри в 2011 году. Во время своей речи он просто забыл, о чем говорил.

      Это три правительственных агентства и когда я до них доберусь, то им несдобровать. Это агентство по торговле, образованию и ... что там было третьим?
      – сказал Перри.

      рік перрі
      Рик Перри

      Рекордные по количеству просмотров дебаты Трампа и Клинтон

      А вот рекорд по количеству просмотров установили последние дебаты Трампа и Клинтон. За теледуэлью двух политиков наблюдали более 80 миллионов зрителей по всему миру.

      трамп клінтон
      Дебаты Трампа и Клінтон

      Первые теледебаты Франции

      Первые теледебаты претендентов на пост президента Франции состоялись в 1974 году. И обогатили французскую политическую жизнь крылатым выражением.

      Я всегда считал шокирующими и оскорбительными попытки присвоить себе монополию на сердце. Господин Миттеран, у вас нет монополии на сердце,
      – отметил тогда кандидат в президенты Франции Валери Жискар Дестен.

      Во время дебатов Миттеран часто апеллировал к чувствам и сердцу как факторам, которые помогают принимать справедливые решения. А его оппонент резонно ему возразил.

      Я, как президент республики, сделаю так, чтобы судебная система была независимой, – подчеркнул кандидат Франсуа Олланд.

      дестен олланд
      Валери Жискар Дестен и Франсуа Олланд

      Самые длинные дебаты: Олланд и Саркози

      Дебаты между Франсуа Олландом и Николя Саркози стали самыми длинными в Франции. Все два с половиной часа доминировал социалист, который случайно стал кандидатом в президенты. Из них Франсуа Олланд целых 5 минут говорил о себе как о президенте. И убедил соотечественников. В 2012 году граждане доверили ему руль государства.

      олланд і саркозі
      Дебаты Олланда и Саркози

      Скандальные и грязные дебаты в России

      Президентские теледебаты в России всегда были скандальными. Их постоянный участник Владимир Жириновский никогда не жалел оскорблений для своих оппонентов.

      Отвратительная баба, б*дь последняя!
      – сказал он в сторону кандидатки Ксении Собчак.

      "Вот этот человек называет меня б*ю и ведьмой на каждые программе. Понимаете, вы это позволяете", – ответила Собчак.

      собчак жиріновський
      Собчак и Жириновский на дебатах

      Владимир Путин, который уже 14 лет крепко держится за президентское кресло, ни разу не принимал участия в дебатах. В Кремле говорят: якобы для него нет достойного конкурента. Но, очевидно, это должны решать избиратели, а не кандидат.

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      5 апреля
      961
      Автор: Мария Савчук
      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Новости политики Новости Франции Новости России Новости США
      Источник: 24 канал
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