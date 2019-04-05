Скандалы, фейлы и курьезы: чем отличилась мировая история дебатов на Западе и в России

Дебаты кандидатов в президенты – это серьезная дискуссия. Только в Украине подготовка к ним превратилась в шоу. Мировая же практика свидетельствует, что это – лучший способ показать всю суть кандидатов. Журналисты 24 канала вспомнили, как проходили такие дискуссии в других странах и чем они запомнились миру.

Первые в мировой истории теледебаты

Подготовка к теледебатам президента Украины превратилась в настоящее шоу. И уже тысячи украинцев следят за батлом Зеленского и Порошенко в соцсетях. А в 1960 году, во время первых в мировой истории телевизионных дебатов кандидатов в президенты, все было гораздо скромнее.

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Республиканский кандидат – вице-президент Ричард Никсон и кандидат от демократов – Джон Ф. Кеннеди.

На протяжении дебатов Ричард Никсон заметно нервничал в отличие от Джона Кеннеди и вяло оппонировал конкуренту. Первые в истории теледебаты помогли демократу укрепить свои позиции и в конце концов выиграть президентские выборы. Но после них американцам пришлось долго ждать следующие.



Дебаты Кеннеди и Никсона

Форд и Картер – дебаты впервые за 16 лет в США

"Сегодняшние дебаты – первые между кандидатами в президенты за 16 лет", – на этот раз силами мерялись действующий президент США Джеральд Форд и кандидат от Демократической партии Джимми Картер.

Эти дебаты стали провальными для республиканца: в 1976 году американцы избрали президентом демократа. Теледуэль вошла в историю благодаря очень скандальному заявлению Джеральда Форда.

Нет доминирования Советского Союза в Восточной Европе и никогда не будет при администрации Форда,

– отметил тогда Форд.



Дебаты Картера и Форда

Скандальные слова Рика Перри, дебаты 2011 года, США

За всю историю существования американских президентских теледебатов случалось немало скандалов и курьезов. Не самый громкий из последних – связан с выступлением Рика Перри в 2011 году. Во время своей речи он просто забыл, о чем говорил.

Это три правительственных агентства и когда я до них доберусь, то им несдобровать. Это агентство по торговле, образованию и ... что там было третьим?

– сказал Перри.



Рик Перри

Рекордные по количеству просмотров дебаты Трампа и Клинтон

А вот рекорд по количеству просмотров установили последние дебаты Трампа и Клинтон. За теледуэлью двух политиков наблюдали более 80 миллионов зрителей по всему миру.



Дебаты Трампа и Клінтон

Первые теледебаты Франции

Первые теледебаты претендентов на пост президента Франции состоялись в 1974 году. И обогатили французскую политическую жизнь крылатым выражением.

Я всегда считал шокирующими и оскорбительными попытки присвоить себе монополию на сердце. Господин Миттеран, у вас нет монополии на сердце,

– отметил тогда кандидат в президенты Франции Валери Жискар Дестен.

Во время дебатов Миттеран часто апеллировал к чувствам и сердцу как факторам, которые помогают принимать справедливые решения. А его оппонент резонно ему возразил.

Я, как президент республики, сделаю так, чтобы судебная система была независимой, – подчеркнул кандидат Франсуа Олланд.



Валери Жискар Дестен и Франсуа Олланд

Самые длинные дебаты: Олланд и Саркози

Дебаты между Франсуа Олландом и Николя Саркози стали самыми длинными в Франции. Все два с половиной часа доминировал социалист, который случайно стал кандидатом в президенты. Из них Франсуа Олланд целых 5 минут говорил о себе как о президенте. И убедил соотечественников. В 2012 году граждане доверили ему руль государства.



Дебаты Олланда и Саркози

Скандальные и грязные дебаты в России

Президентские теледебаты в России всегда были скандальными. Их постоянный участник Владимир Жириновский никогда не жалел оскорблений для своих оппонентов.

Отвратительная баба, б*дь последняя!

– сказал он в сторону кандидатки Ксении Собчак.

"Вот этот человек называет меня б*ю и ведьмой на каждые программе. Понимаете, вы это позволяете", – ответила Собчак.



Собчак и Жириновский на дебатах

Владимир Путин, который уже 14 лет крепко держится за президентское кресло, ни разу не принимал участия в дебатах. В Кремле говорят: якобы для него нет достойного конкурента. Но, очевидно, это должны решать избиратели, а не кандидат.