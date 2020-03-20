Сколько денег потратил НБУ из резервов для поддержки гривны: цифра впечатляет

В течение 16 – 20 марта Национальный банк Украины потратил из золотовалютных резервов 1,038 миллиарда долларов для сдерживания резкого обесценивания гривны. Официальный курс доллара при этом вырос на 1,65 гривны.

В отличие от предыдущей недели, НБУ кроме продажи 1,088 миллиарда долларов из резервов также выкупил 50 миллионов долларов. Поэтому чистая продажа валюты составила 1,038 миллиона долларов. Эта информация содержится в статистике на сайте Нацбанка.

Актуально НБУ планирует продавать наличный доллар уже на следующей неделе

Обратите внимание! Официальный курс доллара еще на 16 марта составлял 26,08 гривны, а в конце недели, 20 марта, вырос до 27,8 гривни. В то же время на понедельник, 23 марта, Нацбанк несколько снизил курс доллара до 27,73 гривны за доллар.

В Нацбанке такую ситуацию объясняют паническими настроениями на рынке и продолжают уверять, что экономических оснований для девальвации гривны нет.

Как происходила продажа валюты из резервов в течение недели

16 марта — 238 миллионов долларов.

17 марта — 300 миллионов долларов,

18 марта — 200 миллионов долларов,

19 марта — 150 миллионов долларов.

Почему в Украине не хватает наличного доллара?

Спрос на иностранную валюту в Украине ощутимо вырос после падения цены на нефть и введения карантина из-за коронавируса. А ввиду того, что наличную валюту доставляли самолетами, карантинные ограничения приводят к задержкам. Однако в НБУ обещают урегулировать ситуацию.