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      Сколько денег потратил НБУ из резервов для поддержки гривны: цифра впечатляет

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      В течение 16 – 20 марта Национальный банк Украины потратил из золотовалютных резервов 1,038 миллиарда долларов для сдерживания резкого обесценивания гривны. Официальный курс доллара при этом вырос на 1,65 гривны.

      В отличие от предыдущей недели, НБУ кроме продажи 1,088 миллиарда долларов из резервов также выкупил 50 миллионов долларов. Поэтому чистая продажа валюты составила 1,038 миллиона долларов. Эта информация содержится в статистике на сайте Нацбанка.

      Актуально НБУ планирует продавать наличный доллар уже на следующей неделе

      Обратите внимание! Официальный курс доллара еще на 16 марта составлял 26,08 гривны, а в конце недели, 20 марта, вырос до 27,8 гривни. В то же время на понедельник, 23 марта, Нацбанк несколько снизил курс доллара до 27,73 гривны за доллар.

      В Нацбанке такую ситуацию объясняют паническими настроениями на рынке и продолжают уверять, что экономических оснований для девальвации гривны нет.

      Как происходила продажа валюты из резервов в течение недели

      • 16 марта — 238 миллионов долларов.
      • 17 марта — 300 миллионов долларов,
      • 18 марта — 200 миллионов долларов,
      • 19 марта — 150 миллионов долларов.

      Почему в Украине не хватает наличного доллара?
      Спрос на иностранную валюту в Украине ощутимо вырос после падения цены на нефть и введения карантина из-за коронавируса. А ввиду того, что наличную валюту доставляли самолетами, карантинные ограничения приводят к задержкам. Однако в НБУ обещают урегулировать ситуацию.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Деньги Финансы Карантин в Украине 2020 Гривна Курсы валют Доллар-Гривна НБУ Новости Украины
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