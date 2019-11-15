Сколько стоит газ в ноябре в каждом регионе Украины

Для украинцев в ноябре выросла цена на газ: в среднем розничные цены по регионам выросли на 12,57%. Но цена на газ традиционно отличается в зависимости от региона, соответствующего тарифа на распределение, от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Тарифы на газ в ноябре увеличились после того, как "Нафтогаз" повысил отпускные цены газсбытов – с 4272 гривен до 4899 гривен за тысячу кубометров (цена без НДС и транспортных расходов).

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Так, больше всего за газ в ноябре заплатят жители Николаевщины, а именно – 7091 гривну за тысячу кубометров (+12,19% по сравнению с октябрем), свидетельствуют данные консультационного центра для населения "ГазПравда".

Самую высокую цену за газ в ноябре будут платить потребители, которых обслуживают:

"Николаевгаз" – 7091 гривну за тысячу кубометров (+12,19% по сравнению с октябрем),

"Ровногаз" – 7085 гривен (+ 12,20%),

"Газовик" – 7086 гривен (+ 12,19%).

Меньше всего за газ будут платить потребители, которых обслуживают:

"Киевгаз" – 6468 гривен (+13,52%),

"Кременчуггаз" – 6478 гривен (+13,49%),

"Харьковгоргаз" – 6537 гривен (+13,36%).



Карта розничной цены на газ в ноябре в областях Украины / Инфографика "ГазПравда"