Сколько стоит газ в ноябре в каждом регионе Украины
Для украинцев в ноябре выросла цена на газ: в среднем розничные цены по регионам выросли на 12,57%. Но цена на газ традиционно отличается в зависимости от региона, соответствующего тарифа на распределение, от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.
Тарифы на газ в ноябре увеличились после того, как "Нафтогаз" повысил отпускные цены газсбытов – с 4272 гривен до 4899 гривен за тысячу кубометров (цена без НДС и транспортных расходов).
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Так, больше всего за газ в ноябре заплатят жители Николаевщины, а именно – 7091 гривну за тысячу кубометров (+12,19% по сравнению с октябрем), свидетельствуют данные консультационного центра для населения "ГазПравда".
Самую высокую цену за газ в ноябре будут платить потребители, которых обслуживают:
- "Николаевгаз" – 7091 гривну за тысячу кубометров (+12,19% по сравнению с октябрем),
- "Ровногаз" – 7085 гривен (+ 12,20%),
- "Газовик" – 7086 гривен (+ 12,19%).
Меньше всего за газ будут платить потребители, которых обслуживают:
- "Киевгаз" – 6468 гривен (+13,52%),
- "Кременчуггаз" – 6478 гривен (+13,49%),
- "Харьковгоргаз" – 6537 гривен (+13,36%).
Карта розничной цены на газ в ноябре в областях Украины / Инфографика "ГазПравда"