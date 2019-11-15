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      Сколько стоит газ в ноябре в каждом регионе Украины

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      Цены на газ в ноябре в регионах Украины / slk.kh.ua

      Для украинцев в ноябре выросла цена на газ: в среднем розничные цены по регионам выросли на 12,57%. Но цена на газ традиционно отличается в зависимости от региона, соответствующего тарифа на распределение, от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

       

      Тарифы на газ в ноябре увеличились после того, как "Нафтогаз" повысил отпускные цены газсбытов – с 4272 гривен до 4899 гривен за тысячу кубометров (цена без НДС и транспортных расходов).

      Полезно: Кабмин хочет ввести страховую цену на газ: что это такое и какие риски

      Так, больше всего за газ в ноябре заплатят жители Николаевщины, а именно – 7091 гривну за тысячу кубометров (+12,19% по сравнению с октябрем), свидетельствуют данные консультационного центра для населения "ГазПравда".

      Самую высокую цену за газ в ноябре будут платить потребители, которых обслуживают:

      • "Николаевгаз" – 7091 гривну за тысячу кубометров (+12,19% по сравнению с октябрем),
      • "Ровногаз" – 7085 гривен (+ 12,20%),
      • "Газовик" – 7086 гривен (+ 12,19%).

      Меньше всего за газ будут платить потребители, которых обслуживают:

      • "Киевгаз" – 6468 гривен (+13,52%),
      • "Кременчуггаз" – 6478 гривен (+13,49%),
      • "Харьковгоргаз" – 6537 гривен (+13,36%).

      ціни на газ для населення листопад Україна карта скільки коштує газ у регіонах україни листопад 2019
      Карта розничной цены на газ в ноябре в областях Украины / Инфографика "ГазПравда"

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Газ Коммунальные услуги Рынок газа Тарифы на газ
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