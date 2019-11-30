Сколько украинцы тратят на коммуналку: результаты опроса

На оплату жилых коммунальных услуг 14% граждан тратят больше половины доходов.

Украинцы стали больше тратить на коммунальные услуги по сравнению с 2015 годом, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС за октябрь 2019 года.

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Сколько процентов от семейного бюджета украинцы тратят на коммунальные услуги:

До 10% – 12% (в 2015 году – 18%);

– 12% (в 2015 году – 18%); От 10 до 30% – 41% (в 2015 году – 48%);

– 41% (в 2015 году – 48%); От 30 до 50% – 21% (в 2015 году – 16%);

– 21% (в 2015 году – 16%); Больше 50% – 14% (в 2015 году – 6%).



За 4 года украинцы стали больше тратить на коммуналку / Инфографика 24 канала

Почти половина опрошенных (45%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года. А 35% респондентов сообщили, что эти расходы не изменились или уменьшились.

Опрос проводил Киевский институт социологии с 22 по 25 ноября методом телефонных интервью. Возрастная категория от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властями Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.