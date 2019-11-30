Сколько украинцы тратят на коммуналку: результаты опроса
На оплату жилых коммунальных услуг 14% граждан тратят больше половины доходов.
Украинцы стали больше тратить на коммунальные услуги по сравнению с 2015 годом, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС за октябрь 2019 года.
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Сколько процентов от семейного бюджета украинцы тратят на коммунальные услуги:
- До 10% – 12% (в 2015 году – 18%);
- От 10 до 30% – 41% (в 2015 году – 48%);
- От 30 до 50% – 21% (в 2015 году – 16%);
- Больше 50% – 14% (в 2015 году – 6%).
За 4 года украинцы стали больше тратить на коммуналку / Инфографика 24 канала
Почти половина опрошенных (45%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года. А 35% респондентов сообщили, что эти расходы не изменились или уменьшились.
Опрос проводил Киевский институт социологии с 22 по 25 ноября методом телефонных интервью. Возрастная категория от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властями Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.