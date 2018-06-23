Сколько в Украине устройств, которые поддерживают Apple Pay: эксперт озвучил цифру

Более 2 миллионов устройств, которые поддерживают систему бесконтактных платежей Apple Pay, насчитывается в Украине. Сообщается, что начиная с модели iPhone SE, все устройства поддерживают Apple Pay.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" инженер-менеджер В2В решений Apple компании "АСБИС-Украина" Алексей Дубов.

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"Начиная с модели iPhone SE, все устройства поддерживают Apple Pay. Кроме того, платежи можно осуществлять с помощью наручных часов Apple Watch. Всего в Украине примерно около 2 млн. устройств на руках у пользователей, поддерживающих систему бесконтактных платежей", – сказал он во время конференции ASBIS HUB 2018. Tech Talks в Киеве.

Собеседник не имеет данных о количестве устройств, которые напрямую подключили указанную услугу за месяц с момента ее запуска в Украине, а также о количестве осуществленных платежей.

В то же время он отметил, что в Украине по мировым меркам очень развитая торговая сеть для приема таких платежей. Соответственно дальнейшее развитие системы Apple Pay будет зависеть от скорости подключения к нему украинских банков.