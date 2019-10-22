Скоро будем тебя кончать, – Сергей Стерненко об угрозах, трех покушения и сопротивлении киллерам

В большом интервью для сайта 24 канала общественный активист Сергей Стерненко вспомнил, как давал отпор своим нападавшим, смертельно ранив одного из них, и выразил свое отношение к Портнову, Дубинскому и Ко, которые клеймят его "убийцей".

Ему – только 24, а он уже успел принять активное участие в Революции Достоинства, возглавить одесский областной центр Правого сектора, создать "Народную люстрацию" и стать костью в горле мэра Одессы Геннадия Труханова и десятков других идейных антагонистов.

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Следствием активной борьбы Стерненка за соблюдение закона стали три нападения на него в течение первой половины 2018-го. Сейчас Сергей в основном живет не в Одессе, а в Киеве. На интервью приходит в сопровождении охранника. Пока исполнители, и, прежде всего, заказчик покушения не наказаны, стоит сохранять бдительность.

"Царев убегал от нас в сопровождении "Альфы"

Сейчас общественный активист Стерненко – у всех на слуху. Начиная от Портнова и Дубинского, заканчивая медиа-ресурсами пророссийского толка и даже президентом Зеленским. Для тебя от этого резонанса больше пользы или вреда?

С одной стороны, черный пиар – не то, что хотелось бы почувствовать на себе. По сути – это грязные информационные атаки, которые продолжаются уже практически месяц. Беспрестанно, ежедневно кто-то из этих субъектов обо мне вспоминает – Портнов, Дубинский, Азаров, Бужанский (список можно продолжать долго).

С другой стороны, если это позволяет поднять на новый уровень тему нападений на общественных активистов, – пусть будет, я не против. Тем более, когда к моему кейсу приковано такое внимание, возможно это будет способствовать тому, чтобы расследование наконец начало происходить. За более чем полтора года оно не сдвинулось ни на шаг. На скамье подсудимых только один человек – исполнитель второго нападения, которого я поймал своими руками. Думаю, если бы не поймал, то и он бы не сидел.

Ты воспринимаешь эту ситуацию с юмором?

Конечно. С них можно только смеяться, потому что большинство из этих персонажей довольно нелепы. Олег Царев! Господи, я даже не знал, что он до сих пор существует. Царев, бежавший в РФ еще в 2014-м после своего известного бенефиса "Что? В сорок первом..." и т.д. (Улыбается). После того, как его выгоняли из Одессы и он бежал от нас в сопровождении "Альфы", вдруг решил обо мне вспомнить. Или голограмма Азарова... Почему голограмма? Недавно показывали его интервью телеканалу одного из пророссийских политиков, и там он находился в студии в качестве голограммы.

Есть еще медиа Медведчука, которые против меня выступают. На них стоит реагировать только с юмором, потому что воспринимать это серьезно – невозможно. Когда врут, манипулируют, даже не перекручивают, а придумывают несуществующие обстоятельства – здесь только стебаться с них.

Ми самі не місцеві, дайте хоч якісь повноваження pic.twitter.com/Ob5tsXhMTJ — Сергій Стерненко (@sternenko) October 16, 2019

"Мне кажется, не необходимо затягивать этот позор с Генеральной прокуратурой. И потихоньку отправлять молодую команду обратно в грантоеды. Никаких результатов работы кроме "отмазанного" убийцы Стерненко". Дубинский. В "Слуге народа" назревает раскол? И что значит "отмазанного"?

Это то, о чем я говорю – как реагировать на такие "вбросы". Только с юмором. Как-то опровергать очевидный бред или вымышленные истории я не вижу никакого смысла. Они не ограничены в своей лжи. А я ограничен правдой, поэтому не могу каждый раз отвечать на то, что они придумывают.

Относительно этой риторики и есть ли раскол в рядах "Слуги народа"... Я думаю, что его нет. Есть 5 или 10 народных депутатов – таких, как Дубинский и Бужанский – которые гнут линию, отличную от линии партии. Если Дубинский – народный депутат, почему он не занимается законотворчеством? Почему его вдруг начал волновать уголовный процесс, к которому он имеет примерно такое же отношение, как я – к Илону Маску и полетам на Марс? Он ничего не понимает в этом, он даже, кажется, год назад давал интервью Наталье Влащенко и говорил: "Я не хочу быть народным депутатом, потому что буду просто использован кем-то, буду отстаивать чужие интересы, я в этом ничего не понимаю" .

Но, будучи представителем власти, лезет в уголовный процесс, что, кстати, запрещено несколькими решениями Европейского Суда по правам человека, и пытается таким образом меня укусить. Здесь следует искать мотивацию в тех людях, которые, вероятно, могут стоять за Дубинским. Я сомневаюсь, что это – его личная инициатива.

Работаю с информацией, поэтому вижу, как это все централизованно происходит. Такое впечатление, что кто-то дал команду. В один момент включились все – Дубинский, Бужанский... Они молчали – возможно даже не знали о моем существовании. И вдруг в их информационном пузырьке я становлюсь персоной №1. Им больше не о чем говорить – только посадить Стерненка за самооборону. Иначе – никак.

Кто заказчик? Кого ты подозреваешь?

Первым из самых заинтересованных субъектов является тот, кто нападения заказывал – не только на меня, но и на других общественных активистов. Есть определенные доказательства, указывающие на связанность не менее пяти эпизодов. Эти доказательства присутствуют в материалах уголовных производств и следствие об этом знает. Конечно, наиболее заинтересованным лицом является тот, кто заказывал эти атаки. Я бы на месте заказчика максимально пытался дискредитировать жертву, максимально сделать так, чтобы не я, как заказчик, нес ответственность, а тот, кого я заказывал.

Но здесь бенифециаров может быть очень много. Возможно, заказчик нападений среди них – только один. Но, если посмотреть на весь спектр – вся фракция ОПЖЗ, все телеканалы Медведчука, голограмма Азарова и Царев, который откуда-то вылез, Наталья Витренко даже подключилась – они все объединены тем, что являются пророссийски ориентированными и у них враг Стерненко. Почему? У меня однозначного ответа нет. Думаю, со временем узнаем, почему так происходит. Но такой перечень субъектов наталкивает на размышления.

Возможно, их цель – показательное наказание одного активиста, чтобы другим страшно было?

Вероятно. У меня есть несколько теорий, но это – лишь теории, пока нет конкретных фактов. Скажем так: если бы у меня была возможность выбрать себе врагов, видимо мой выбор был бы именно таким. Есть пословица: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты". Абсолютно так же можно говорить: "Скажи мне, кто твой враг...". Если враги Украины – это мои враги, значит нам по пути с Украиной.



Сергей Стерненко

"Криминальный авторитет едет к Президенту, чтобы пожаловаться на 24-летнего пацана"

Разговор Труханова с Зеленским о тебе. Твоя реакция?

Это также показательна история. Я считаю, что Труханов если не заказчик, то один из самых заинтересованы в том, чтобы в Одессе проходил террор против общественных активистов. Все, на кого были совершены нападения в Одессе – Олег Михайлик, Виталий Устименко, Михаил Кузаконь, Григорий Кузьма, Светлана Пидпала, Алина Радченко (и это не весь список) – так или иначе выступали против Труханова. Все выходили на различные акции протеста, где интересы Труханова были задеты.

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Но я смотрю на это безлично. Абстрагируюсь от своей личности и от личности токсического, по моему мнению, Труханова. Мэр миллионного города, криминальный авторитет, человек с миллионными доходами (десятками, если не сотнями миллионов долларов сбережений) едет к Президенту Украины, чтобы пожаловаться на 24-летнего пацана, который ему мешает. Пожалуй, он – плохой мэр, если ему мешает 24-летний парень. Наверное, я мешаю ему быть Геннадием Трухановым, но быть мэром Одессы я точно никому не мешаю.

Ты после этого опубликовал интересный твит: "Завтра позвоню Зеленскому, пожалуюсь на Труханова". И добавил: "Это не шутка"...

Я шутил (Улыбается). Зеленскому не звонил бы, даже если бы мог. Не жаловался бы на Труханова – я не такой, как он. Это была шутка, что это не шутка. А на следующий день я написал, мол, позвонил Зеленскому и он пожаловался мне на Трампа. Там пошло столько шуток после этой истории о Труханове, который ездил на Банковую и жаловался на Стерненка, что я просто поддержал эту волну.

Топ-5 современных украинских антигероев по версии Стерненка – кто они?

Виктор Медведчук занимает первое место. Другие – это еще четыре человека по списку ОПЗЖ. Я думаю, что эти люди сегодня являются самыми большими врагами Украины, потому что они имеют властные полномочия. Сюда можно было бы включить Портнова, Вилкула, Труханова, Кернеса. Но думаю, что первая пятерка народных депутатов от ОПЗЖ – совпадает.

Зеленский на посту Президента Украины – плюсы, минусы, подводные камни? Веришь, что сейчас отношение государства к общественным активистам изменится? Что состоятся расследования, а виновных накажут?

Относительно Зеленского я до сих пор не сформировал свою мысль до конца. В отдельных сферах мне хочется пробить себе лоб ладонью от фейспалма. Потому что я вижу Андрея Богдана, который был в правительстве Азарова. Я вижу Раимова – советника министра здравоохранения, который имеет ярко выраженную антиукраинскую позицию. Я вижу неуклюжую историю с ФОПами. То есть, вижу много провальных вещей, которые не понимаю и не хочу понимать.

С другой стороны я вижу в команде Президента иногда вполне порядочных, нормальных, адекватных людей. Есть тот же Давид Арахамия, хотя иногда его заявления тоже удивляют. Но, тем не менее, это человек с проукраинской позицией, которая не будет следовать российским интересам.

Чего я никогда не мог бы подумать – это то, что Генеральная прокуратура активизировалась относительно "регионалов". Они вызывают для уточнения сообщение о подозрении Елену Лукаш, что не было сделано во времена генпрокурорства Юрия Луценко. Вот в этом направлении я вижу позитив. То есть, одновременно крайне негативные и крайне позитивные вещи. Это создает определенный дисбаланс, поэтому свое однозначное отношение я выразить не могу.

Опять же, есть большой знак вопроса относительно того, как Президент дальше видит защиту Украины от российских оккупантов. Я не имею на это ответа. Думаю, что даже Зеленский нет имеет ответа на этот вопрос.



Сергей Стерненко во время акции

О нападениях на общественных активистов и расследованиях – будут они происходить или нет – мне сложно судить. Теперь все, что у нас есть, – это заявления и слова. Предыдущий генпрокурор был неплохим оратором. Несмотря на то, что у него специфическая произношение, он умел убедительно говорить. И сейчас, пожалуй, умеет, но ему уже мало кто верит. Хорошие слова умеют говорить все. Я хочу видеть конкретные результаты.

Сигнал, который дал Зеленский на пресс-конференции, свидетельствует о том, что он, во-первых, считает Труханова человеком, который может стоять за нападениями на гражданских активистов, во-вторых – история с моим кейсом сейчас тоже показывает, что, возможно, кто там нацелен на результат. Есть определенные движения по моим уголовным производствам. Сейчас они все – в одном следственном органе. Мне хочется верить, что будет результат.

"Одесские полицейские причастны к нападениям на меня"

На каком этапе твои производства? Подробнее, пожалуйста...

Подробнее – это уже будет разглашением сведений, составляющих тайну досудебного расследования. Что я могу говорить точно? В уголовных производств относительно нападений на меня есть признаки того, что они были объединены единым умыслом. То есть, за тремя нападениями на меня стоят одни и те же люди.

Более того, скорее всего, такая ситуация и относительно еще двух нападений на других людей. Скорее всего – там одни посредники и заказчики. Установлено несколько фактов причастности нескольких сотрудников одесской милиции к организации непосредственно нападений на меня. Я могу озвучить эту информацию, потому что ее уже ранее озвучила Генеральная прокуратура. Как человек, знакомый с материалами следствия (знакомился непосредственно у следователя), могу это подтвердить – действительно, одесские полицейские участвовали в том, чтобы нападать и пытаться убить общественных активистов.

Думаю, со временем эти доказательства так или иначе будут обнародованы. И тогда общество еще многому удивится. В частности, это очень не понравится Арсену Борисовичу Авакову, который прекрасно знает, что полицейские могут быть причастны к нападениям в активной форме (когда, скажем, кому-то прицепили к машине GPS-трекеры), либо в пассивной (когда не осуществляют расследование, способствуя этим нападениям).

Мій кілер лишається в СІЗО.



Справу будуть слухати присяжні.



Бужанський та @dubinskypro чомусь нацманця не підтримали і не взяли на поруки.



Деталі тут

https://t.co/2jxMlrvDFN pic.twitter.com/t5ERV4fDuj — Сергій Стерненко (@sternenko) October 11, 2019

Недавно ты запостил селфи с "обезьянкой" – одним из своих киллеров, который находится в СИЗО. Что чувствуешь, когда встречаешься с ним взглядами?

Я думаю, что он – лох, потому что плохо бегал (Улыбается). До этого он 4,5 года отсидел в СИЗО, получив 9 лет лишения свободы за, по-моему, особо тяжкое преступление. По закону "Савченко" он вышел. Ну, за полгода не натренировался человек и не сумел от меня убежать.

Я к нему ничего не чувствую. Я даже сам себе удивлялся: когда его задержал, то не бил, хотя это была бы здоровая реакция – набить ему фейс после того, как он в меня стрелял. В момент, когда догнал его и повалил на землю, немного сжал – чтобы он не сопротивлялся, чтобы нейтрализовать. И все – дальше отпустил и не трогал.



Сергей Стерненко задерживает Абзал Баймукашева

"Неужели у тебя не было желания хотя бы бахнуть его по голове символически, нос ему разбить?" – удивлялись мои друзья. Я в этом не видел на тот момент смысла. Не чувствую к нему злости. Единственное жаль – он единственный сидит на скамье подсудимых. Ему грустно сидеть в этой клетке одному. Надо, чтобы ему было веселее, чтобы там сидели его сообщники. Тем более, следствие знает, кто его сообщники.

Ну и, конечно, я рад, что жив, что хожу по улицам. Даже когда на меня льют всю грязь и помои каналы Медведчука, то думаю, что пусть лучше иметь такую ​​плохую критику и ложь, чем обо мне писать прекрасные некрологи.

Тебя клеймят "убийцей" ...

Нет-нет. Как юрист, я могу возразить (Улыбается).

Убийство в целях самообороны...

Лишение жизни. Правомерно. Чем отличается убийство от правомерного лишения жизни? 99% людей, которые нас будут смотреть и читать, – не юристы, поэтому не знают. Лишение жизни, если мы говорим о праве, может быть законным, правовым. Это предусмотрено в нашем законодательстве, и в Конституции, и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Убийство – это всегда противоправное, незаконное причинение смерти. Это то, за чем следует наказание.



Сергей Стерненко ранен после третьего покушения

А вот причинение смерти в результате самообороны, отражение вооруженной агрессии иностранного государства – это правомерное лишение жизни. Я бы не желал кому-то почувствовать такой опыт на собственной шкуре, но есть ситуации, когда совершенно нет выбора. Ты не будешь спрашивать – пришли поломать тебе ноги, позвоночник, или же убить, что будет с твоей девушкой, которая идет с тобой в этот момент...

Если человек идет против кого-то, чтобы напасть, неважно – с заказной целью или нет – должен понимать, что жертвой может стать он сам. Проще говоря: кто придет с мечом, должен понимать, что рискует погибнуть от меча.

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Думаю, что нашему обществу нужно иначе смотреть на вопрос самообороны в целом. Нам нужно актуализировать тему введения разрешений на короткоствольное огнестрельное оружие для самозащиты. Это значительно повысит уровень безопасности в стране. Здесь любые дискуссии лишние, потому что есть Конституция, которая гарантирует право на жизнь и на его защиту. Я рад, что мое дело стало прецедентным, и надеюсь, что оно изменит юридическую практику.

"Увидел, что руку и телефон забрызгивает кровью"

Тебе говорят, мол, ты не предоставил раненому нападающему Ивану Кузнецову первой помощи. Мол, его еще можно было спасти. Как оцениваешь эту ситуацию сейчас?

Весь анализ состоялся уже через день, когда я оправился от шокового стрессового состояния. Сделал все, что мог, для этого нападающего. Когда я увидел, что он ранен, то вызвал ему скорую. Потому что я не специалист, не знаю, что делать при ножевых ранениях в брюшную полость – это во-первых. Во-вторых, когда я стал вызывать ему скорую, это было примерно так. Взял телефон, набрал 103, включил громкую связь и на расстоянии вытянутой руки прокричал им, что здесь лежит человек, он ранена, ему нужна помощь, немедленно езжайте сюда.

И в этот момент я увидел, что руку и телефон забрызгивает кровью. До нападавшего было далеко – это не его кровь. Начал искать источник и увидел, что с моей левой руки. Вот здесь еще шрам должно быть видно (показывает глубокие борозды на левой кисти, – прим. ред.). Здесь была перерезана артерия и буквально фонтанировала кровь. Ремнем перетянул бицепс, прохожий мне помог.



Левая рука Сергея Стерненко (последствия третьего покушения)

В этой ситуации, даже если бы я знал, как помочь нападающему, объективно ничего бы не смог сделать, имея артериальное кровотечение. Если бы я не останавливал себе кровь, то лежал бы рядом с ним. Все, что я мог сделать – сделал. Но вопрос к врачам, которые приехали на вызов. Я уже не буду говорить, что они неквалифицированно оказали медицинскую помощь мне и больше навредили, чем помогли. Они даже не пытались реанимировать нападающего. Хотя бы осмотреть его – что с ним, какое у него состояние, можно ли ему помочь. И почему-то никто не говорит, что медики должны сделать свою работу, но не сделали ее.

Сейчас мы видим, как активизировались эти "помойки", Дубинский, Портнов, Шарий: "Посадить Стерненко", "Стерненко такой-сякой". Самая большая проблема Украины – это Стерненко, нужно от него избавиться. Но если они так переживают за то, что происходит в плане безопасности с гражданами Украины, и представим, что они говорят правду (просто предположение такое), то их должно беспокоить положение с Екатериной Гандзюк. С Левином Москалом, который совершил более 10-ти умышленных убийств, вышел на свободу, получил удостоверение помощника депутата областного совета, стал посредником в деле убийства Гандзюк и сбежал из Украины.

Хоть один раз Дубинский, Портнов, все эти существа вспомнили эту историю? Им это интересно? Они хоть один раз требовали расследовать хоть одно заказное убийство? Нет. Вместо этого они становятся сейчас на сторону тех, кто совершал заказные нападения на общественных активистов. По сути, они неформально, в контексте, говорят, что нападать, убивать людей за их общественную активность – это нормально. Даже если с вами что-то случится, не волнуйтесь – целая фракция ОПЗЖ, целый Портнов, бывший заместитель главы администрации Януковича, целый Дубинский-Бужанский вас поддержат. "Русские своих не бросают".

Как твое здоровье после этих нападений? Последствия ощущаются до сих пор?

К сожалению, есть последствия. Рука еще не восстановилась полностью. Мелкая моторика работает, но когда иду в зал, то правой рукой делаю упражнение 10 раз, левой рукой – 7. Уверен, что это исправится.



Сергей Стерненко после выстрела Баймукашева в затылок

Есть очень серьезные проблемы с шеей. Это последствия выстрела во время второго нападения, которого, по версии пророссийских "товарищей", не было. Пожалуй, я сам себя догонял и стрелял себе в затылок. Случается, что я не могу встать с постели сутки-двое. У меня недавно должно было быть мероприятие в Переяславе-Хмельницком, в открытом университете. Меня ждали с лекцией о моем видении того, что происходит в стране. Я проснулся утром и понял, что не могу встать. Пришлось отменить мероприятие – пролежал полтора суток. Просто заклинило шею.

Но я не хочу жаловаться. Считаю, что мне очень сильно повезло, ведь все могло закончиться еще во время первого нападения. Слава Богу, что оно у меня болит. Если болит – значит есть. У Кати Гандзюк уже ничего не болит.

"Каждый день, каждая минута могут быть последними"

О психологии. Бывает, когда возвращаешься домой и ловишь себя на мысли: "А что там? Какой меня ждет "сюрприз" в подъезде"?

Для меня это нормальное психологическое состояние. Ты идешь домой. Каждый раз продумываешь маршрут. Ты готовишься к тому, что может быть опасность. Работа, места, которые ты часто посещаешь, место жительства – это красные зоны. Это зоны, где тебя проще заметить, поймать и совершить нападение.

Я не передвигаюсь сам – хожу с охраной. Но понимаю: пока заказчик не наказан, пока не наказаны даже исполнители и посредники, я не могу чувствовать себя в безопасности. Не один я такой. Таких людей по Украине сейчас уже, к сожалению, много. Конечно, понимаю, что каждый день, каждая минута могут быть последними. Но, в принципе, у каждого человека каждый день может быть последним. Никто не знает, сколько нам отведено. Поэтому это вопрос не столько психологический, сколько философский.

С одной стороны – это проблема. Постоянное нервное напряжение, в частности, когда возвращаешься домой. С другой стороны – можно лучше ценить жизнь. Ты учишься лучше чувствовать, что происходит, иначе относишься к жизни. Это не тот опыт, который я бы желал кому-то получить. Но то, что этот опыт у меня есть, – это тоже не так плохо.

После трех покушений ты переехал из Одессы в Киев. Здесь безопаснее?

Не скажу, что безопаснее... Считаю, что заказчики нападений на меня находятся в Одессе, и, видимо, я их сильно раздражаю своим пребыванием в этом городе. В Одессе я тоже, в принципе, периодически живу, когда у меня там дела есть. В Киеве – больше единомышленников. Здесь не то, чтобы безопаснее, но спокойнее.

Хотя понимаю: если есть заказ – неважно, где ты живешь. Иногда даже границы не становятся препятствиями, чтобы это преступление совершить. Сейчас мне здесь спокойнее. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, те люди, которые непосредственно стоят за преступлениями, рано или поздно понесут ответственность.

Занятия дзюдо добавляют уверенности?

Мне на дзюдо уже нельзя – из-за травмы шеи. Но могу сказать, что если бы я не занимался спортом, то не ходил бы на суды по своему киллеру и не делал бы это селфи с "обезьянкой", которая сидит в "аквариуме". Я бы его просто не догнал. А если бы догнал, то, возможно, все закончилось бы очень плохо.

Сразу после нападения я погнался за нападающим, и когда он немного замедлил шаг, я запрыгнул на него и схватил за шею. Начал сжимать, упал вместе с ним на спину – он сверху на мне. Ни одного синяка после падения! Я ничего себе не выбил, не сломал, хотя там не было спортивных матов, чтобы на них удобно было падать. Уже потом подумал: "Вот это я точно учил на дзюдо". Хорошо, что я этим занимался.

Угрозы получаешь еще?

Бывает. Мне недавно писал какой-то черт, он общался с Андреем П. (можно догадаться, кого он имел в виду), и "скоро будем тебя кончать". Типа, хана тебе. Те люди, которые хотят совершить нападение, они редко угрожают. Хотя перед тремя нападениями на меня тоже были угрозы. Перед третьим нападением кто-то пытался вломиться в квартиру – полиция не приехала на вызов вообще. Но угрозы в соцсетях – это такое. Они идут еще с 2014 года. Большинство авторов – россияне. Они пишут – ну и пусть, возможно, им легче от этого.

"У нас страна достаточно сумасшедшая"

Когда состоялось последнее покушение, твоя девушка погналась за одним из двух нападающих. Это безумие!

А то, что на тебя нападают первый раз, второй, третий и при этом отказывают в охране – это разве не безумие? Вообще, у нас страна довольно сумасшедшая.

Она очень рисковала!

Она была непосредственно рядом со мной все три раза. Возможно, именно благодаря этому я здесь сейчас сижу. Потому что когда могут напасть на тебя одного, есть выбор – попытаться убежать или отбиваться. Когда идешь со своей возлюбленной, у тебя нет этого выбора. Я не скажу: "Любимая, ты подожди, а я сейчас вернусь". Я не убегу – это идиотизм.



Сергей Стерненко в больнице

Первое нападение – это было внезапно. Но после него я понял, что могут прийти снова. Осознавал: если со мной случится что-то серьезное, вряд ли нападавшие захотят оставлять свидетеля. Это, пожалуй, дополнительная мотивация для меня. Ты не имеешь права терять сознание, ты не имеешь права сдаться, ты не имеешь права проиграть. Поэтому я очень благодарен ей за ту поддержку, которую она мне оказывала и оказывает сейчас. Это очень помогает двигаться дальше.

При третьем покушении, когда я отбился от двух нападавших, наступил ступор на 2-3 секунды. Я увидел, что они разбегаются в разные стороны. На тот момент не знал, ранены ли они. Но я знал: если они уйдут, их никто не будет ловить. Полиция не будет ловить нападавших, это было доказано практикой, а сейчас доказано еще и в рамках уголовного производства. И если этого не сделаю я – ничего не будет.

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Преследовал одного, Наталья побежала за другим (Александром Исайкулом, – прим. ред.). Побежала не для того, чтобы его задержать – не смогла бы этого сделать чисто физически. Там весовая категория, пожалуй, килограммов 100-110. Кандидат в мастера спорта по боксу. По моей информации (я извинюсь, если это не так) этот человек в свое время был спарринг-партнером Василия Ломаченко. Я так понимаю, это было давно – еще до того, как Ломаченко стал публичным.



Александр Исайкул

Простыми словами – это 2-метровый "лоб", девушка ему ничего бы не смогла сделать. Она побежала, чтобы увидеть, в каком направлении побежал. Когда приехала полиция, Наталья это показала. Начальник полиции области учил собак брать след. Искали они его и, наконец, задержали в больнице через полтора часа (также с ранением). Ему предоставили статус потерпевшего, государственную охрану. Он дал показания, что они просто 4 часа без мобильных телефонов гуляли по моему двору (при этом никто из них там не проживал – оба жили километров за 30 от Одессы).

Сейчас этот человек сбежал из Украины. Исполнитель Александр Исайкул 17 марта этого года покинул территорию Украины и не вернулся. И вот его сейчас защищает Портнов – не только медийно, но и официально (предоставил своих адвокатов ему и жене другого, погибшего нападающего).

Во второй части интервью Сергей Стерненко расскажет о кровавых днях Евромайдана, борьбе с одесским наркобизнесом и резонансном избиении Шуфрича.