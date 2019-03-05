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      SkyUp планирует начать в 2019 году полеты из аэропорта Черкассы

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      SkyUp планирует осуществлять рейсы из аэропорта Черкассы
      SkyUp планирует осуществлять рейсы из аэропорта Черкассы / Фото из открытых источников

      Украинский лоукострер SkyUp намерена в конце 2019 году расширить географию полетов. Компания планирует начать осуществлять международные чартерные рейсы из аэропорта Черкассы. Это станет возможным в том случае, если аэропорт подтвердит возможность приема и обслуживания самолетов компании.

      ЦТС отмечает, что такая информация следует из письма гендиректора SkyUp Евгения Хайнацкого на имя генерального директора Международного аэропорта Черкассы Ивана Далибожака.

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      В частности, речь идет о договоре на обслуживание воздушных судов и пассажиров для осуществления международных чартерных рейсов и увеличение количества рейсов и географии полетов в последующие годы между аэропортом и компанией.

      С этой целью аэропорт получил от компании официальный запрос о состоянии терминалов и возможности обслуживания пассажиров. Среди всего лоукостер интересуется возможностью аэропорта принимать и обслуживать воздушные суда типов Boeing 737-700, Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 10. Также SkyUp интересуют тарифы на наземное обслуживание самолетов в аэропорту Черкассы.

      В компании неоднократно отмечали, что заинтересованы в развитии региональных аэропортов. Сейчас лоукостер занимается сбором информации с целью проанализировать состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества.

      Напомним, что самолеты украинской авиакомпании лоукостера SkyUp Airlines с 31 марта будут размещаться в Международном аэропорту "Борисполь". К этому воздушные суда компании находились на территории Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) им. И. Сикорского.

      В компании такое решение объясняют тем, что уже на сегодня международный аэропорт "Киев" справляется с тяжелыми самолетами перевозчика "на пределе своих возможностей".

      Что известно о лоукостер SkyUp Airlines?Украинская авиакомпания основана в июне 2017 года. Самолеты компании начали полеты с мая 2018 года. По состоянию на февраль 2019 флот авиакомпании насчитывает пять воздушных судов - четыре самолета типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и один Boeing 737-700 NG на 149 мест. Авиакомпания осуществляет рейсы как на регулярной, так и на чартерной основе. Самолеты компании осуществляют рейсы на международные и внутриукраинские направления. В 2018 году пассажиропоток SkyUp Airlines составлял 442 тысяч пассажиров.

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      Теги: Новости Украины SkyUp авиация Новости Черкасс Путешествия
      Источник: 24 Канал
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