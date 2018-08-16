"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации

Очень скоро на военном параде в честь Дня Независимости главнокомандующий обратится к военным: "Слава Украине!". Ему ответят: "Героям слава!" Затем новое обращение пойдет в войска и будет закреплено официально, станет уставным. Оно заменит советскую форму: "Здравия желаю!" и "Здравствуйте, товарищи!" – такова инициатива главкома, он же – президент Украины Петр Порошенко.

Соцсети уже обрадовались очередному этапу декоммунизации и десоветизации. А ведь рано, господа, вернее – панове.

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Ухо уже который год режет как раз не фраза "Здравия желаю", а слово, которое следует за ним – "товарищи". Вот подумайте сами: к кому обращается министр обороны Степан Полторак? К Верховному Главнокомандующему. Если раньше было кондовое: "Бажаю здоров'я, товаришу Головнокомандувач!", то теперь это будет звучать так: "Слава Україні, товаришу Головнокомандувач!" И так далее, от старшего чина к младшему. Суть не в том, как обращаться. Вопрос – к кому: к товарищам офицерам или все-таки к господам? Что по-украински звучит очень естественно: "Слава Україні, панове офіцери!"

Но "товариш", который есть даже большим маркером обращения, рожденного в СССР, чем "здравия желаю", в армии останется. В полиции, кстати, тоже. "Товарищ майор" не искореним. Хотя бы потому, что слово "господин", то есть – "пан" в украинском варианте, раздражает половину нашей страны. Большую половину, и это, увы, не преувеличение. Нигде в западном направлении к вам не обратятся "товарищ". Вообще эта форма прижилась и сохранилась разве в Китае. Еще – в России, как один из форматов духовной и социальной скрепы народа, который упрямо хочет быть советским.

Идеологи Советского Союза сделали вполне невинное слово "товарищ" важным политическим маркером. Им обозначались, прежде всего, члены Коммунистической партии и ее "меньшие братья"-комсомольцы.

Учитывая, что через коммунистический союз молодежи в СССР обязательно проходили все граждане, рожденные после 1917 и до 1977 годов, официально "товарищем" советский человек становился с 14 лет, с момента получения комсомольского билета. А политизация слова вообще уходит корнями в 1912 год. Совершил идеологическую метаморфозу главный певец социализма и защитник угнетенных Максим Горький произведением под названием "Товарищ. Политическая сказка".

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Вот несколько цитат. "Животворящее, объединяющее слово: "Товарищ!» звучало среди лживых слов настоящего как радостная весть о будущем, о новой жизни". Или такой прелестный пассаж:

Проститутка, еще вчера полуголодное животное, тоскливо ожидавшее на грязной улице, когда кто-либо придет к ней и грубо купит подневольные ласки за мелкую монету, слышала слово это, но, смущенно улыбаясь, не решалась сама повторить его. К ней подходил человек, каких она не встречала до этого дня, он клал руку на плечо ее и говорил ей языком близкого: "Товарищ!"

По Горькому, это слово давало отверженным, представителям социального дна и вообще – малообеспеченным слоям населения радость приобщения к великой семье трудящихся всего мира.

Первоначальное, не политическое значения "товарища" уничтожено навсегда. Потому категорически, даже преступно неправы те, кто доказывает: подобное обращение, прежде всего – в войсках, есть давними казацкими традициями. Мол, еще Николай Гоголь в "Тарасе Бульбе" устами своего главного, а нашего – национального героя рассуждал о важности товарищества. При этом забывается: нигде у Гоголя нету упоминания о том, что к полковнику Бульбе обращаются "товарищ". Да и гетману Богдану Хмельницкому никто и никогда не обращался так. Опять вспоминаем "пана" или "друга" – но никак не "товарища гетмана".

Возвращаясь к нашей теме, оставляем открытым вопрос – к кому украинские военные вскоре будут обращаться "Слава Украине"? К товарищам офицерам – или все-таки к панам? Этот самый "пан" является главным жупелом по двум причинам. Первая – странная, но она есть: дескать, панами всегда были поляки, поляки гнобили украинцев и вообще, надо искать свое. Вторая – более понятная, уже описанная выше: "пан" или "господин" подчеркивает социальное неравенство. Нет у нас ни панов, ни господ, особенно в армии. Закрадывается подозрение, что подобное новшество – не реформа, а механическая замена одного словосочетания на другое. Тогда как настоящая реформа, прежде всего, меняет суть вопроса, только после этого начинает работать.

Декоммунизацией недовольны многие, даже те, кто не застал октябрят, пионеров и комсомола. Стандартное объяснение: "Как не было асфальта на улице Ленина, так и нету его на улице Бандеры". Однако дело не в асфальте, а в том, как воспринимать окружающий мир. Лично у меня есть стойкая уверенность: носи улица Ленина свое историческое название, сегодня на ней был бы асфальт. Потому что город, в котором есть эта улица, не был бы советским. Вот почему декоммунизация – полумера. Украине нужна масштабная десоветизация во всех сферах. Решительная зачистка обращения "товарищ" в силовых структурах, от армии до полиции – важный элемент.

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Между носителями "товарища" и "пана" конфликт не лексики, а мировоззрения. Смысловой, социальный, даже культурный. Если мы услышим на параде: "Слава Україні, товариші офіцери!", потерпим сокрушительное поражение. К "товарищам" никогда не обращались так. За "Слава Україні!" товарищи сажали, судили и гноили в лагерях. Потому хотелось бы понять полный вариант обращения украинских военных друг к другу уже сейчас.

Автор: Андрей Кокотюха. Источник: Главред