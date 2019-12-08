"Слуги народа" о третьем Майдане и что не так с падением курса доллара – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Будет ли третий Майдан

Без протестов разного масштаба в Украине не проходит ни одна неделя. Причина: политические взгляды, возмущение шагами власти. Поэтому люди собираются то на Майдане Независимости, то под Офисом Президента или Верховной Радой. Недовольство среди населения растет и рейтинги власти постепенно ползут вниз. Впрочем, может ли сейчас действительно вспыхнуть третий Майдан – выясняли журналисты 24 канала.

Как в "Слуге народа" комментируют слухи о новой революции: смотрите видео

Скандальные рекламы в Украине

Против сексуальной объективации ведут активную борьбу по всему миру. Но соцсети до сих пор наполнены рекламой с сексуальным контекстом. Эксперты отмечают, что такая реклама навязывает пользователям мнение о том, что насилие, особенно в отношении женщины, является нормой. В Украине достаточно часто женское обнаженное тело используют в рекламе строительных материалов, новостроек, гаджетов. В мире же прослеживается новая тенденция – отказ от использования сексуальных образов в рекламе.

Пропаганда насилия в рекламе и использование женского тела: смотрите видео

Рекордно низкий курс доллара

Еще недавно к мнению, что гривна может расти в цене, относились скептически даже в правительстве. Но курс вернулся к уровню 2015 года. За 2019-й год гривна укрепилась на 15% – с 28,3 до 23,9 гривны за доллар. Вместе с тем, усиление нацвалюты на четыре гривны – плохая новость для экспортеров. Получив меньше выручки, чем рассчитывали, экспортеры сталкиваются со сложностями в выплатах зарплат, закупке оборудования и расчете по кредитам. А значит нужно сокращать экспорт, что приведет к замедлению роста ВВП и уменьшению валюты в стране.

Смотрите видео о рисках из-за падения курса доллара в Украине:

Смертельный пожар в Одессе

В Одессе 4 декабря произошел крупный пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Жертвами трагедии стали уже 10 человек, еще нескольких ищут. Спасатели также предупреждают, что ситуация с конструкциями здания – нестабильна. По-прежнему существует угроза обрушения внутренней части дома. Полиция уже установила двух первых подозреваемых по делу о пожаре в одесском институте, в которой погибли по меньшей мере пять человек. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

Смотрите видео 24 канала о погибших в пожаре:

Новейшая разработка для украинских военных

На Львовщине украинская компания представила собственную разработку системы дополненной реальности, которая поможет экипажам украинских танков и боевых машин видеть все, что происходит вокруг. Стоимость комплекса, по словам авторов, не должна превышать 10% бронированной машины. Оборудованный бронетранспортер передадут на тестирование ВСУ бесплатно. К слову, такие комплексы в настоящее время разрабатывают в боеспособных армиях мира.

Подробнее о новинке для украинских защитников смотрите в видео: