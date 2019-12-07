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      Обнаженное тело - не мясо: как сексистская реклама провоцирует насилие

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      Против сексуальной объективации ведут активно борьбу по всему миру. Несмотря на это, соцсети и до сих пор наполнены рекламой с сексуальным контекстом.

      Столичный скандал с пельменной

      Столичное заведение "П. Пельмени" шокировало пользователей своей сексистской рекламой.

      Читайте также: "Только не на лицо": киевская пельменная шокировала сеть сексистской рекламой

      В официальном инстаграм-аккаунте были опубликованы фото с девушкой, которая с закрытыми глазами якобы пытается съесть пельмень. В то время мужская рука держит ее за волосы, а на лице у нее белое вещество.

      Реклама Сексизм Київ
      Скандальная реклама пельменной

      Такие провокационные публикации возмутили пользователей. После того, как в сети начали появляться сотни комментариев от разгневанных пользователей, пиарщики редактировали текст.

      К теме: "Социальная проблема требует голоса": как в пельменной отреагировали на секситский скандал

      В обновленной публикации говорится о трех важных историях, которые сквозь призму таких скандальных фото подает заведение: сексизм, наркозависимость и домашнее насилие. Зато пользователи соцсетей утверждают, что это была попытка "выйти сухим" из ситуации.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ну нарешті. Нарешті ти звернув на нас увагу! Що ми мали ще зробити, щоб ти зрозумів – соціальна проблема вимагає голосу. Гучного, надривного, скандального. Голосу, на який зійдуться небайдужі. Зійдуться всі, хто почув. ⠀ В нас є історія, яка включає в себе три проблеми, що трансльовано в попередніх публікаціях: сексизм, наркозалежність та домашнє насилля. А ще є сотні інших, про які мовчать: расизм, буллінг, кіднепінг – це те, про що треба голосно говорити. #ПельменіГоворять ⠀ А тепер переглянь ще раз текст публікацій, репости яких зробили 20 тисяч разів, охоплення яких більш 150 тисячі людей. Коментарі, кількість яких досягла більше 4 тисяч. Що бачиш? ⠀ Як ще можна було змусити людей поширити статистику даних проблем?! Коли запахло скандалом, про нас написали багато ЗМІ, але намагаючись оцінити масштабність проблеми домашнього насилля в Україні, ми знайшли лише статистику за 2018 рік. Що, не цікаво? ⠀ Ми не показали вам, а змусили побачити актуальні цифри, а тепер нехай говорять усі!

      Допис, поширений П.Пельменi (@p.pelmeni)

      Пропаганда насилия в рекламе и использовании женского тела

      Эксперты отмечают, что реклама с сексуальным наполнением навязывает пользователям мнение о том, что насилие, особенно в отношении женщины, является нормой.

      Такая реклама обесценивает опыт людей, пострадавших от домашнего или сексуального насилия. Может быть повторная травматизация,
      – пояснила правозащитница Екатерина Черепаха.

      В Украине довольно часто женское обнаженное тело используют в рекламе строительных материалов, новостроек, гаджетов. Одной из самых пошлых рекламных кампаний стала презентация киевской перепички, поданная на фоне обнаженных женских тел.

      Мнение маркетологов

      В Америке провели маркетологическое исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что люди не запоминали продукт, увиденный в вульгаризированной рекламе. Это свидетельствует о нецелесообразности использования сексуальной объективации в маркетинге.

      Секизм реклама сексуальна об'єктивація
      На Черкащине возле одной из АЗС разместили провокационную рекламу

      PR-менеджер Марина Говорухина отметила, что среди креативщиков есть такая пословица – если не хватает креатива, то ставь голое тело, и будет хайп.

      Это действительно может вызвать у людей понимание того, что женщина или мужчина – это кусок мяса,
      – прокомментировала пиар-менеджер.

      Мужчины в рекламе

      Мужские образы используют не так часто, как женские. В вульгаризированном виде они обычно поданы в рекламе косметики, сладостей, украшений. То есть, тех товаров, которые, по замыслам, владельцев бренда, должны купить именно женщины.

      Одним из самых ярких примеров является реклама пирожных " Bonjour":

      Отказ от сексуальной объективации

      В мире прослеживается новая тенденция – отказ от использования сексуальных образов в рекламе. Такие постеры исчезли с улиц известных европейских городов – Лондона, Женевы, Парижа и других.

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      Также рекламные агентства запускают социальные кампании, направленные на преодоление сексизма в обществе.

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      6 декабря
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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Скандал Новости Украины Секс Реклама Сексизм
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