Обнаженное тело - не мясо: как сексистская реклама провоцирует насилие

Против сексуальной объективации ведут активно борьбу по всему миру. Несмотря на это, соцсети и до сих пор наполнены рекламой с сексуальным контекстом.

Столичный скандал с пельменной

Столичное заведение "П. Пельмени" шокировало пользователей своей сексистской рекламой.

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В официальном инстаграм-аккаунте были опубликованы фото с девушкой, которая с закрытыми глазами якобы пытается съесть пельмень. В то время мужская рука держит ее за волосы, а на лице у нее белое вещество.



Скандальная реклама пельменной

Такие провокационные публикации возмутили пользователей. После того, как в сети начали появляться сотни комментариев от разгневанных пользователей, пиарщики редактировали текст.

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В обновленной публикации говорится о трех важных историях, которые сквозь призму таких скандальных фото подает заведение: сексизм, наркозависимость и домашнее насилие. Зато пользователи соцсетей утверждают, что это была попытка "выйти сухим" из ситуации.

Пропаганда насилия в рекламе и использовании женского тела

Эксперты отмечают, что реклама с сексуальным наполнением навязывает пользователям мнение о том, что насилие, особенно в отношении женщины, является нормой.

Такая реклама обесценивает опыт людей, пострадавших от домашнего или сексуального насилия. Может быть повторная травматизация,

– пояснила правозащитница Екатерина Черепаха.

В Украине довольно часто женское обнаженное тело используют в рекламе строительных материалов, новостроек, гаджетов. Одной из самых пошлых рекламных кампаний стала презентация киевской перепички, поданная на фоне обнаженных женских тел.

Мнение маркетологов

В Америке провели маркетологическое исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что люди не запоминали продукт, увиденный в вульгаризированной рекламе. Это свидетельствует о нецелесообразности использования сексуальной объективации в маркетинге.



На Черкащине возле одной из АЗС разместили провокационную рекламу

PR-менеджер Марина Говорухина отметила, что среди креативщиков есть такая пословица – если не хватает креатива, то ставь голое тело, и будет хайп.

Это действительно может вызвать у людей понимание того, что женщина или мужчина – это кусок мяса,

– прокомментировала пиар-менеджер.

Мужчины в рекламе

Мужские образы используют не так часто, как женские. В вульгаризированном виде они обычно поданы в рекламе косметики, сладостей, украшений. То есть, тех товаров, которые, по замыслам, владельцев бренда, должны купить именно женщины.

Одним из самых ярких примеров является реклама пирожных " Bonjour":

Отказ от сексуальной объективации

В мире прослеживается новая тенденция – отказ от использования сексуальных образов в рекламе. Такие постеры исчезли с улиц известных европейских городов – Лондона, Женевы, Парижа и других.

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Также рекламные агентства запускают социальные кампании, направленные на преодоление сексизма в обществе.