Обнаженное тело - не мясо: как сексистская реклама провоцирует насилие
Против сексуальной объективации ведут активно борьбу по всему миру. Несмотря на это, соцсети и до сих пор наполнены рекламой с сексуальным контекстом.
Столичный скандал с пельменной
Столичное заведение "П. Пельмени" шокировало пользователей своей сексистской рекламой.
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В официальном инстаграм-аккаунте были опубликованы фото с девушкой, которая с закрытыми глазами якобы пытается съесть пельмень. В то время мужская рука держит ее за волосы, а на лице у нее белое вещество.
Скандальная реклама пельменной
Такие провокационные публикации возмутили пользователей. После того, как в сети начали появляться сотни комментариев от разгневанных пользователей, пиарщики редактировали текст.
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В обновленной публикации говорится о трех важных историях, которые сквозь призму таких скандальных фото подает заведение: сексизм, наркозависимость и домашнее насилие. Зато пользователи соцсетей утверждают, что это была попытка "выйти сухим" из ситуации.
Пропаганда насилия в рекламе и использовании женского тела
Эксперты отмечают, что реклама с сексуальным наполнением навязывает пользователям мнение о том, что насилие, особенно в отношении женщины, является нормой.
Такая реклама обесценивает опыт людей, пострадавших от домашнего или сексуального насилия. Может быть повторная травматизация,
– пояснила правозащитница Екатерина Черепаха.
В Украине довольно часто женское обнаженное тело используют в рекламе строительных материалов, новостроек, гаджетов. Одной из самых пошлых рекламных кампаний стала презентация киевской перепички, поданная на фоне обнаженных женских тел.
Мнение маркетологов
В Америке провели маркетологическое исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что люди не запоминали продукт, увиденный в вульгаризированной рекламе. Это свидетельствует о нецелесообразности использования сексуальной объективации в маркетинге.
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PR-менеджер Марина Говорухина отметила, что среди креативщиков есть такая пословица – если не хватает креатива, то ставь голое тело, и будет хайп.
Это действительно может вызвать у людей понимание того, что женщина или мужчина – это кусок мяса,
– прокомментировала пиар-менеджер.
Мужчины в рекламе
Мужские образы используют не так часто, как женские. В вульгаризированном виде они обычно поданы в рекламе косметики, сладостей, украшений. То есть, тех товаров, которые, по замыслам, владельцев бренда, должны купить именно женщины.
Одним из самых ярких примеров является реклама пирожных " Bonjour":
Отказ от сексуальной объективации
В мире прослеживается новая тенденция – отказ от использования сексуальных образов в рекламе. Такие постеры исчезли с улиц известных европейских городов – Лондона, Женевы, Парижа и других.
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Также рекламные агентства запускают социальные кампании, направленные на преодоление сексизма в обществе.