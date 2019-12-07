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      Оголене тіло – не м'ясо: як сексистська реклама провокує насилля

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      Проти сексуальної об'єктивації ведуть активно боротьбу по всьому світу. Незважаючи на це, соцмережі й досі наповнені рекламою із сексуальним контекстом.

      Столичний скандал з пельменною

      Столичний заклад "П.Пельмені" шокував користувачів своєю сексистською рекламою.

      Читайте також: "Тільки не на обличчя": київська пельменна шокувала мережу сексистською рекламою

      В офіційному інстаграм-акаунті були опубліковані фото з дівчиною, яка зі заплющеними очима нібито намагається з'їсти пельмень. В той час чоловіча рука тримає її за волосся, а на обличчі у неї біла речовина.

      Реклама Сексизм Київ
      Скандальна реклама пельменної

      Такі провокативні публікації обурили користувачів. Після того, як у мережі почали з'являтися сотні коментарів від розгніваних користувачів, піарники відредагували текст.

      До теми: "Соціальна проблема вимагає голосу": як у пельменній відреагували на секситський скандал

      В оновленій публікації йдеться про три важливі історії, які крізь призму таких скандальних фото подає заклад: сексизм, наркозалежність та домашнє насилля. Натомість користувачі соцмереж стверджують, що це була спроба "вийти сухим" із ситуації.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ну нарешті. Нарешті ти звернув на нас увагу! Що ми мали ще зробити, щоб ти зрозумів – соціальна проблема вимагає голосу. Гучного, надривного, скандального. Голосу, на який зійдуться небайдужі. Зійдуться всі, хто почув. ⠀ В нас є історія, яка включає в себе три проблеми, що трансльовано в попередніх публікаціях: сексизм, наркозалежність та домашнє насилля. А ще є сотні інших, про які мовчать: расизм, буллінг, кіднепінг – це те, про що треба голосно говорити. #ПельменіГоворять ⠀ А тепер переглянь ще раз текст публікацій, репости яких зробили 20 тисяч разів, охоплення яких більш 150 тисячі людей. Коментарі, кількість яких досягла більше 4 тисяч. Що бачиш? ⠀ Як ще можна було змусити людей поширити статистику даних проблем?! Коли запахло скандалом, про нас написали багато ЗМІ, але намагаючись оцінити масштабність проблеми домашнього насилля в Україні, ми знайшли лише статистику за 2018 рік. Що, не цікаво? ⠀ Ми не показали вам, а змусили побачити актуальні цифри, а тепер нехай говорять усі!

      Допис, поширений П.Пельменi (@p.pelmeni)

      Пропаганда насильства в рекламі та використанні жіночого тіла

      Експерти відзначають, що реклама з сексуальним наповненням нав'язує користувачам думку про те, що насильство, особливо щодо жінки, є нормою. 

      Така реклама знецінює досвід людей, які постраждали від домашнього чи сексуального насильства. Може бути повторна травматизація,
      – пояснила правозахисниця Катерина Черепаха.

      В Україні досить часто жіноче оголене тіло використовують у рекламі будівельних матеріалів, новобудов, гаджетів. Однією з найбільш вульгарних рекламних кампаній стала презентація київської перепічки, подана на тлі оголених жіночих тіл. 

      Думки маркетологів

      В Америці провели маркетологічне дослідження, результати якого свідчать про те, що люди не запам'ятовували продукт, побачений у вульгаризованій рекламі. Це свідчить про недоцільність використання сексуальної об'єктивації в маркетингу. 

      Секизм реклама сексуальна об'єктивація
      На Черкащині біля однієї з АЗС розмістили провокаційну рекламу

      PR-менеджер Марина Говорухіна зазначила, що серед креативників є таке прислів'я – якщо не вистачає креативу, то став голе тіло, і буде хайп. 

      Це дійсно може викликати у людей розуміння того, що жінка або чоловік – це шматок м'яса,
      – прокоментувала піар-менеджерка.

      Чоловіки в рекламі

      Чоловічі образи використовують не так часто, як жіночі. У вульгаризованому вигляді вони зазвичай подані в рекламі косметики, солодощів, прикрас. Тобто, тих товарів, які, за задумами, власників бренду, мають придбати саме жінки. 

      Одним із найяскравіших прикладів є реклама тістечок "Bonjour":

      Відмова від сексуальної об'єктивації

      У світі простежується нова тенденція – відмова від використання сексуальних образів у рекламі. Такі постери зникли із вулиць відомих європейських міст – Лондона, Женеви, Парижа та інших.

      Читайте також: Як сексизм впливає на здоров'я

      Також рекламні агенції запускають соціальні кампанії, спрямовані на подолання сексизму в суспільстві. 

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      6 грудня
      2195
      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Скандал Новини України Сексизм Реклама Секс
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