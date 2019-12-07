Оголене тіло – не м'ясо: як сексистська реклама провокує насилля

Проти сексуальної об'єктивації ведуть активно боротьбу по всьому світу. Незважаючи на це, соцмережі й досі наповнені рекламою із сексуальним контекстом.

Столичний скандал з пельменною

Столичний заклад "П.Пельмені" шокував користувачів своєю сексистською рекламою.

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В офіційному інстаграм-акаунті були опубліковані фото з дівчиною, яка зі заплющеними очима нібито намагається з'їсти пельмень. В той час чоловіча рука тримає її за волосся, а на обличчі у неї біла речовина.



Скандальна реклама пельменної

Такі провокативні публікації обурили користувачів. Після того, як у мережі почали з'являтися сотні коментарів від розгніваних користувачів, піарники відредагували текст.

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В оновленій публікації йдеться про три важливі історії, які крізь призму таких скандальних фото подає заклад: сексизм, наркозалежність та домашнє насилля. Натомість користувачі соцмереж стверджують, що це була спроба "вийти сухим" із ситуації.

Пропаганда насильства в рекламі та використанні жіночого тіла

Експерти відзначають, що реклама з сексуальним наповненням нав'язує користувачам думку про те, що насильство, особливо щодо жінки, є нормою.

Така реклама знецінює досвід людей, які постраждали від домашнього чи сексуального насильства. Може бути повторна травматизація,

– пояснила правозахисниця Катерина Черепаха.

В Україні досить часто жіноче оголене тіло використовують у рекламі будівельних матеріалів, новобудов, гаджетів. Однією з найбільш вульгарних рекламних кампаній стала презентація київської перепічки, подана на тлі оголених жіночих тіл.

Думки маркетологів

В Америці провели маркетологічне дослідження, результати якого свідчать про те, що люди не запам'ятовували продукт, побачений у вульгаризованій рекламі. Це свідчить про недоцільність використання сексуальної об'єктивації в маркетингу.



На Черкащині біля однієї з АЗС розмістили провокаційну рекламу

PR-менеджер Марина Говорухіна зазначила, що серед креативників є таке прислів'я – якщо не вистачає креативу, то став голе тіло, і буде хайп.

Це дійсно може викликати у людей розуміння того, що жінка або чоловік – це шматок м'яса,

– прокоментувала піар-менеджерка.

Чоловіки в рекламі

Чоловічі образи використовують не так часто, як жіночі. У вульгаризованому вигляді вони зазвичай подані в рекламі косметики, солодощів, прикрас. Тобто, тих товарів, які, за задумами, власників бренду, мають придбати саме жінки.

Одним із найяскравіших прикладів є реклама тістечок "Bonjour":

Відмова від сексуальної об'єктивації

У світі простежується нова тенденція – відмова від використання сексуальних образів у рекламі. Такі постери зникли із вулиць відомих європейських міст – Лондона, Женеви, Парижа та інших.

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Також рекламні агенції запускають соціальні кампанії, спрямовані на подолання сексизму в суспільстві.