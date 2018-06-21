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Смартфон LG Stylo 4 со стилусом поступил в продажу: цена весьма доступна

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Смартфон LG Stylo 4
Смартфон LG Stylo 4 / Фото: LG

Компания LG запустила в продажу смартфон LG Stylo 4. Устройство, оснащено большим дисплеем и поддерживает стилус, доступно сейчас с очень приятной скидкой. Его можно приобрести за 179 долларов (4600 гривен).

Об этом пишет  prostotech.com.

При этом начальная цена этого смартфона составляет 239 долларов (6200 гривен).

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Смартфон LG Stylo 4 оснащен 6,2-дюймовым FHD + дисплеем разрешением 2160 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18: 9.

Смартфон поддерживает технологию для использования стилуса, например пользователи могут делать заметки на дисплее телефона без его Screen off Memo.

LG Stylo 4 работает на чипсете Snapdragon 450. Он имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ дополнительной памяти. При этом он имеет слот microSD, что позволяет расширить объем памяти. Устройство работает на батарее емкостью 3,300 мач.

Смартфон LG Stylo 4

Смартфон LG Stylo 4 продают с большой скидкой

Что касается камеры, то на задней панели инженеры разместили 13-мегапиксельную камеру, а на передней панели – 5-мегапиксельная фронтальная широкоугольная камера.

Смартфон работает на Android 8.1 Oreo в паре с пользовательским интерфейсом LG. Другие функции смартфона включают технологию DTS: X Surround Sound, QLens, NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, 4G LTE, 3,5-мм аудиоразъем и microUSB 2.0.

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Теги: Техно Смартфоны LG
Источник: 24 Канал
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