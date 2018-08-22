Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 9 уже установил рекорд по количеству предварительных заказов. Так, количество заказов на 30 - 50% выше, чем было на Galaxy S9 полгода назад.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Как известно, одной из величайших особенностей Galaxy Note 9 стал стилус S Pen, в который встроили миниатюрный аккумулятор и модуль Bluetooth.

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В Украине флагман поступит в продажу 31 августа. Однако, украинцы также могут приобрести новинку по предзаказу. За это пользователям обещают подарить Samsung Wireless Duo (это беспроводная зарядка, которая может одновременно заряжать сразу два мобильных устройства).

Galaxy Note 9: обзор

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