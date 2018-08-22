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Смартфон Samsung Galaxy Note 9 уже установил рекорд

48 Читати новину українською
Samsung Galaxy Note 9 установил рекорд
Samsung Galaxy Note 9 установил рекорд / Фото из открытых источников

Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 9 уже установил рекорд по количеству предварительных заказов. Так, количество заказов на 30 - 50% выше, чем было на Galaxy S9 полгода назад.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Как известно, одной из величайших особенностей Galaxy Note 9 стал стилус S Pen, в который встроили миниатюрный аккумулятор и модуль Bluetooth.

Читайте также: Samsung представила Galaxy Note9 в Украине: сколько у нас стоит смартфон

В Украине флагман поступит в продажу 31 августа. Однако, украинцы также могут приобрести новинку по предзаказу. За это пользователям обещают подарить Samsung Wireless Duo (это беспроводная зарядка, которая может одновременно заряжать сразу два мобильных устройства).

Galaxy Note 9: обзор

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Теги: Техно Samsung Смартфоны
Источник: 24 Канал
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