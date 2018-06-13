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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Смартфон вместо кассового аппарата: правительство упростило регистрацию РРО

25 Читати новину українською
Фиксацию РРО упростили
Фиксацию РРО упростили / visnuk.com.ua

Правительство приняло решения, которые упростят оформление регистраторов расчетных операций и дадут возможность бизнесу использовать смартфон или планшет в роли кассового аппарата. Зарегистрировать РРО можно будет за один день. Это уменьшит расходы бизнеса ориентировочно на 30%.

В Украине 107,6 тысячи предпринимателей используют кассовые аппараты (РРО) при осуществлении расчетных операций. Покупать и обслуживать их очень затратно. Экспертная организация BRDO совместно с Министерством финансов и Министерством экономического развития и торговли нарабатывали решения для упрощения регистрации РРО. С сегодняшнего дня правительство приняло соответствующие решения и начало процесс внедрения инновационных моделей РРО, новейших разработок, которые значительно расширят перечень имеющихся моделей и функций, упростят условия для использования РРО и уменьшат расходы бизнеса на их приобретение и эксплуатацию. Сегодня уже существуют разработки, где фискальная память размещена на флешке и присоединена через USB кабель к мобильному телефону.

Кроме того, принятый проект постановления "О внесении изменений в Порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций", существенно совершенствует механизмы обмена информацией при вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и ремонте РРО через центры сервисного обслуживания.

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Автоматизация этих процедур создаст удобные условия взаимодействия между предпринимателями и контролирующими органами.

В BRDO надеются, что через месяц-два владельцы кассовых аппаратов существенно уменьшат количество обязательных визитов в ГФС, а для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации. Вскоре, говорят эксперты, электронные устройства появятся у многих продавцов товаров, расчеты будут проводиться в безналичной форме, и чеки покупателю будут направляться на электронную почту или другой безбумажный способ.

Теги: Новости Украины Информационные технологии Бизнес Законодательство
Источник: 24 канал
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