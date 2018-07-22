Смешные мемы недели: любовные связи Володи и Дональда, Винник приглашает в ВСУ, победа Усика

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США в Хельсинки, певец Олег Винник приглашает в Вооруженные Сиыл Украины, и легендарная победа украинского боксера Александра Усика над российским боксером Муратом Гассиевым.

Встреча Путина и Трампа

16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

После встречи Дональд Трамп шокировал весь мир своими заявлениями, что вызвало бурное обсуждение во всем мире, это и не могло обойти социальные сети.

Художник и сатирист Saint Hoax создал провокационную пародию на свежее фото звезд Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта.

Пользователи Twitter назвали эту встречу предательской и вывели хэштег #TreasonSummit в топы.

Надпись на плакате: "В общем, ты еще один дурак без стены".

Винник и ВСУ

Пользователи социальных сетей акетивно обсуждали выступление Олега Винника на феставалі Atlas Weekend. Их удивило количество мужчин, которые присутствовали во время выступления.

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Победа Усика

В финале Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым победу одержал Усик. Это вызвало бурное обсуждения украинцев и россиян.

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Отак і треба перемагати! Технічно! Спокійно! Впевнено! Дякую, Олександре! Слава Україні!#GassievUsyk — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 21 июля 2018 г.

Поздравляю всех моих друзей (а их много) из с победой Усика. Посмотрел внимательно повтор. Это высший класс! Берегите его!



Мурат еще вернется, увидите — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 22 июля 2018 г.

Керівниця спортивного телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі зауважила, що був "чесний бій, хоч і завершився прикро". Також вона привітала Усика та його команду з перемогою.

Честный бой, хоть и обидный. — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Плохой звук. Это команда Усика. Верили и победили. Поздравляю. pic.twitter.com/YqjZ8a3ZMq — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Такого же мнения придерживается ее коллега по каналу Дмитрий Жичкин. По его словам, бой получился "отличным", а "Усик – красавец".

"Ну а главное – братство народов", – добавил он.

Отличный бой. Усик - красавец. Гассиев - красавец. Ну а главное - братство народов. Политика идёт нахрен. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) July 21, 2018

К слову, на сторону сторонников украинца встал и главный пропагандист Кремля и в то же время так называемый Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Усик – очень хороший. Браво", – подчеркнул прихвостень Путина.

Усик очень хорош. Браво. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 21, 2018

А известный комментатор Василий Уткин назвал Усика "чемпиусиком".

Усик - чемпиусик — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Еще перед окончанием боя он подчеркивал, что "Усик очень впечатляет" и, "если Усик не нарвется, это будет очень красивая победа на чистом мастерстве, а если нарвется, следовательно, это мастерство ничего не стоило".

Усик очень впечатляет. — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Если Усик не нарвется, это будет очень красивая победа на чистом мастерстве, а если нарвется - значит, это мастерство ничего не стоило.)) — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Добавим, что позднее Уткин поддержал твит основателя одного из самых популярных спортивных сайтов русский Sport.ru Александра Лютикова, который назвал Усика "обычным парнем из российского города Симферополь".

"Обычный парень из нашего российского города Симферополь стал абсолютным чемпионом мира по боксу! Поздравляем Александра Усика!" – отметил "журналист".

Затопленныйй Киев

21 июля из-за мощного ливня в Киеве затопило улицы Полярную, Богатырскую и некоторые другие районы.