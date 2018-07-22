Смешные мемы недели: любовные связи Володи и Дональда, Винник приглашает в ВСУ, победа Усика
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США в Хельсинки, певец Олег Винник приглашает в Вооруженные Сиыл Украины, и легендарная победа украинского боксера Александра Усика над российским боксером Муратом Гассиевым.
Встреча Путина и Трампа
16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
После встречи Дональд Трамп шокировал весь мир своими заявлениями, что вызвало бурное обсуждение во всем мире, это и не могло обойти социальные сети.
Художник и сатирист Saint Hoax создал провокационную пародию на свежее фото звезд Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта.
Пользователи Twitter назвали эту встречу предательской и вывели хэштег #TreasonSummit в топы.
Надпись на плакате: "В общем, ты еще один дурак без стены".
Винник и ВСУ
Пользователи социальных сетей акетивно обсуждали выступление Олега Винника на феставалі Atlas Weekend. Их удивило количество мужчин, которые присутствовали во время выступления.
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Победа Усика
В финале Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым победу одержал Усик. Это вызвало бурное обсуждения украинцев и россиян.
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Керівниця спортивного телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі зауважила, що був "чесний бій, хоч і завершився прикро". Також вона привітала Усика та його команду з перемогою.
Такого же мнения придерживается ее коллега по каналу Дмитрий Жичкин. По его словам, бой получился "отличным", а "Усик – красавец".
"Ну а главное – братство народов", – добавил он.
К слову, на сторону сторонников украинца встал и главный пропагандист Кремля и в то же время так называемый Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Усик – очень хороший. Браво", – подчеркнул прихвостень Путина.
А известный комментатор Василий Уткин назвал Усика "чемпиусиком".
Еще перед окончанием боя он подчеркивал, что "Усик очень впечатляет" и, "если Усик не нарвется, это будет очень красивая победа на чистом мастерстве, а если нарвется, следовательно, это мастерство ничего не стоило".
Добавим, что позднее Уткин поддержал твит основателя одного из самых популярных спортивных сайтов русский Sport.ru Александра Лютикова, который назвал Усика "обычным парнем из российского города Симферополь".
"Обычный парень из нашего российского города Симферополь стал абсолютным чемпионом мира по боксу! Поздравляем Александра Усика!" – отметил "журналист".
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