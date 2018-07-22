Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
Зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США в Гельсінкі, співак Олег Винник запрошує до Збройних Сил України і легендарна перемога українського боксера Олександра Усика над російським боксером Муратом Гассієвом – такими були головні теми обговорень та мемів у користувачів соцмереж цього тижня.
Зустріч Путіна і Трампа
16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.
Після зустрічі Дональд Трамп шокував весь світ своїми заявами, що викликало бурхливе обговорення у всьому світі, це і не могло оминути соціальні мережі.
Митець та сатирист Saint Hoax створив провокативну пародію на свіже фото зірок Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта.
Користувачі Twitter назвали цю зустріч зрадницькою і вивели хештег #TreasonSummit в топи.
Напис на плакаті: "Загалом, ти ще один дурень без стіни".
Винник і ЗСУ
Користувачі соціальних мереж акетивно обговорювали виступ Олега Винника на феставалі Atlas Weekend їх здивувало кількість чоловіків, яка була присутня під час виступу.
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Перемога Усика
У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим перемогу здобув Усик. Це викликало бпрхливе обговорення українців і росіян.
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Керівниця спортивного телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі зауважила, що був "чесний бій, хоч і завершився прикро". Також вона привітала Усика та його команду з перемогою.
Такої ж думки дотримується її колега по каналу Дмитро Жічкін. За його словами, бій вийшов "відмінним", а "Усик – красень".
"Ну а головне – братство народів", – додав він.
До слова, на бік прихильників українця встав і головний пропагандист Кремля та водночас так званий Глава Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов.
"Усик – дуже хороший. Браво", – наголосив посіпака Путіна.
А відомий коментатор Василь Уткін назвав Усика "чемпіусіком".
Ще перед закінченням бою він наголошував, що "Усик дуже вражає" і, "якщо Усик не нарветься, це буде дуже красива перемога на чистій майстерності, а якщо нарветься, отже, ця майстерність нічого не коштувала".
Додамо, що опісля Уткін підтримав твіт засновника одного з найпопулярніших російський спортивних сайтів Sport.ru Олександра Лютікова, який назвав Усика "звичайним хлопцем із російського міста Сімферополь".
"Звичайний хлопець з нашого російського міста Сімферополь став абсолютним чемпіоном світу з боксу! Вітаємо Олександра Усика!" – зазначив "журналіст".
Затоплений Київ
21 липня через потужну зливу у Києві затопило вулиці Полярну, Богатирську та деякі інші райони.