Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика

Зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США в Гельсінкі, співак Олег Винник запрошує до Збройних Сил України і легендарна перемога українського боксера Олександра Усика над російським боксером Муратом Гассієвом – такими були головні теми обговорень та мемів у користувачів соцмереж цього тижня.

Зустріч Путіна і Трампа

16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

Після зустрічі Дональд Трамп шокував весь світ своїми заявами, що викликало бурхливе обговорення у всьому світі, це і не могло оминути соціальні мережі.

Митець та сатирист Saint Hoax створив провокативну пародію на свіже фото зірок Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта.

Користувачі Twitter назвали цю зустріч зрадницькою і вивели хештег #TreasonSummit в топи.

Напис на плакаті: "Загалом, ти ще один дурень без стіни".

Винник і ЗСУ

Користувачі соціальних мереж акетивно обговорювали виступ Олега Винника на феставалі Atlas Weekend їх здивувало кількість чоловіків, яка була присутня під час виступу.

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Перемога Усика

У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим перемогу здобув Усик. Це викликало бпрхливе обговорення українців і росіян.

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Отак і треба перемагати! Технічно! Спокійно! Впевнено! Дякую, Олександре! Слава Україні!#GassievUsyk — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 21 июля 2018 г.

Поздравляю всех моих друзей (а их много) из с победой Усика. Посмотрел внимательно повтор. Это высший класс! Берегите его!



Мурат еще вернется, увидите — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 22 июля 2018 г.

Керівниця спортивного телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі зауважила, що був "чесний бій, хоч і завершився прикро". Також вона привітала Усика та його команду з перемогою.

Честный бой, хоть и обидный. — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Плохой звук. Это команда Усика. Верили и победили. Поздравляю. pic.twitter.com/YqjZ8a3ZMq — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Такої ж думки дотримується її колега по каналу Дмитро Жічкін. За його словами, бій вийшов "відмінним", а "Усик – красень".

"Ну а головне – братство народів", – додав він.

Отличный бой. Усик - красавец. Гассиев - красавец. Ну а главное - братство народов. Политика идёт нахрен. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) July 21, 2018

До слова, на бік прихильників українця встав і головний пропагандист Кремля та водночас так званий Глава Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов.

"Усик – дуже хороший. Браво", – наголосив посіпака Путіна.

Усик очень хорош. Браво. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 21, 2018

А відомий коментатор Василь Уткін назвав Усика "чемпіусіком".

Усик - чемпиусик — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Ще перед закінченням бою він наголошував, що "Усик дуже вражає" і, "якщо Усик не нарветься, це буде дуже красива перемога на чистій майстерності, а якщо нарветься, отже, ця майстерність нічого не коштувала".

Усик очень впечатляет. — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Если Усик не нарвется, это будет очень красивая победа на чистом мастерстве, а если нарвется - значит, это мастерство ничего не стоило.)) — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Додамо, що опісля Уткін підтримав твіт засновника одного з найпопулярніших російський спортивних сайтів Sport.ru Олександра Лютікова, який назвав Усика "звичайним хлопцем із російського міста Сімферополь".

"Звичайний хлопець з нашого російського міста Сімферополь став абсолютним чемпіоном світу з боксу! Вітаємо Олександра Усика!" – зазначив "журналіст".

Затоплений Київ

21 липня через потужну зливу у Києві затопило вулиці Полярну, Богатирську та деякі інші райони.