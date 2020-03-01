Смешные мемы недели: вечно молодой Тигипко, чудо-маски от коронавируса, Масленица по-российски
Эта неделя подарила украинцам не так много тем для шуток, но посмеяться было над чем. В сети, в частности, активно обсуждали возможную отставку Алексея Гончарука и назначение премьером Сергея Тигипко, истерический ажиотаж из-за дефицита респираторов от коронавируса, а также традиционно "яркое празднование" Масленицы в России.
Вечно молодой, вечно перспективный
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На прошлой неделе в СМИ активно распространяли информацию о возможной отставке премьера Алексея Гончарука и назначение на его должность экс-министра в правительстве Азарова Сергея Тигипко. Сейчас вопрос завис в воздухе. В "Слуге народа" опровергают назначение Тигипко главой Кабмина, но слухи пока не утихают.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что разговаривал с Тигипко, но не уточнил о чем именно. В то же время, в соцсетях неодобрительно отозвались о вероятном назначении и взорвались мемами о новых лицах в правительстве.
Сразу же в архивах нашли раритетное видео, на котором Роман Винтон троллит Сергея Тигипко.
В сети даже запустили хэштег "А почему Тигипко?".
На месте Тигипко мог оказаться и Павел Лазаренко
Либо же Юрий Ехануров...
В то же время, не все выступают категорически против назначения Тигипко главой правительства. Экс-депутат Сергей Лещенко, в частности, оценил его положительно.
Этот комментарий вызвал бурю возмущения других пользователей. Они упрекнули Сергея Лещенко в лицемерии и напомнили, что в феврале 2013 года он отзывался о Тигипко иначе.
Яркие респираторы, которые защитят от коронавируса
Несмотря на то, что медики неоднократно напоминают о крайне низкой эффективности применения медицинских масок в борьбе с коронавирусом, в аптеках и сетях магазинов красоты они исчезают с бешеными темпами. Некоторые украинцы от возможности заразиться коронавирусом защищаются молебнамы. Или же поют гимн Украины от радости.
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На фоне паники, намибийско-немецкий художник-визуалист Макс Зидентопф, который живет в Лондоне, создал серию самодельных масок для защиты от коронавируса. С помощью проекта под названием "Как выжить во время смертельного вируса" художник посмеялся над ажиотажем вокруг коронавируса.
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Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа
Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа
Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа
Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа
Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа
Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа
Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа
Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа
Масленица в России
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В России уже стала трендом особая манера празднования Масленицы. Два года назад в соцсетях надрывали животы от смеха за угощение в Ставрополе россиян блинами с лопат.
Блины с лопаты в российском Ставрополе
В прошлом году, в Нижнем Новгороде россияне решили сбрасывать блины прямо с крыш домов и окон в толпу, которая ловила их голыми руками.
В этом году Масленица в России тоже была богатой на яркие события.
Настоящее разочарование ждало жителей российского села Михайловка Приморского края, которые пришли получить традиционные блины с лопаты – вместо халявного угощения их пытались "накормить" порно-роликом, который включили на большом экране сельской администрации.
Во время празднования Масленицы в Росиии на большом экране включили порно: смотрите видео
В то же время, воспитатели и дети из детского сада в российском городе Пермь отпраздновали Масленицу под песню группы "Балаган Лимитед". Дети танцевали под строки, в которых упоминается алкоголь – водка, пиво и вино. Судя по записи с праздника, дети остались очень довольны. Чего не скажешь об их родителях.
Видео с праздника отправил в местное издание обеспокоенній отец. Это композиция с интересным текстом. Приводим слова из припева:
Маслена Масленица, весело резвилися,
Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися.
Маслена Масленица, весело резвилися,
Водка, пиво и вино, — блинами отравилися.
Смотрите видео зажигательных танцев детей в России:
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