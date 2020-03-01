Смешные мемы недели: вечно молодой Тигипко, чудо-маски от коронавируса, Масленица по-российски

Эта неделя подарила украинцам не так много тем для шуток, но посмеяться было над чем. В сети, в частности, активно обсуждали возможную отставку Алексея Гончарука и назначение премьером Сергея Тигипко, истерический ажиотаж из-за дефицита респираторов от коронавируса, а также традиционно "яркое празднование" Масленицы в России.

Вечно молодой, вечно перспективный

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На прошлой неделе в СМИ активно распространяли информацию о возможной отставке премьера Алексея Гончарука и назначение на его должность экс-министра в правительстве Азарова Сергея Тигипко. Сейчас вопрос завис в воздухе. В "Слуге народа" опровергают назначение Тигипко главой Кабмина, но слухи пока не утихают.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что разговаривал с Тигипко, но не уточнил о чем именно. В то же время, в соцсетях неодобрительно отозвались о вероятном назначении и взорвались мемами о новых лицах в правительстве.

Сразу же в архивах нашли раритетное видео, на котором Роман Винтон троллит Сергея Тигипко.

https://www.youtube.com/watch?v=MXAneqChGlc&fbclid=IwAR3pyWvG9ErjCV4o9caYdjXnIh7nUznTqrNBjPboPciYlCm6ufVxKnMqDB8

В сети даже запустили хэштег "А почему Тигипко?".



На месте Тигипко мог оказаться и Павел Лазаренко



Либо же Юрий Ехануров...

В то же время, не все выступают категорически против назначения Тигипко главой правительства. Экс-депутат Сергей Лещенко, в частности, оценил его положительно.

Этот комментарий вызвал бурю возмущения других пользователей. Они упрекнули Сергея Лещенко в лицемерии и напомнили, что в феврале 2013 года он отзывался о Тигипко иначе.





Яркие респираторы, которые защитят от коронавируса

Несмотря на то, что медики неоднократно напоминают о крайне низкой эффективности применения медицинских масок в борьбе с коронавирусом, в аптеках и сетях магазинов красоты они исчезают с бешеными темпами. Некоторые украинцы от возможности заразиться коронавирусом защищаются молебнамы. Или же поют гимн Украины от радости.

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На фоне паники, намибийско-немецкий художник-визуалист Макс Зидентопф, который живет в Лондоне, создал серию самодельных масок для защиты от коронавируса. С помощью проекта под названием "Как выжить во время смертельного вируса" художник посмеялся над ажиотажем вокруг коронавируса.

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Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа

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Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа

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Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа

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Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа



​Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа



​Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа



​Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа



​Маски от коронавируса от художника Макса Зидентопфа

Масленица в России

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В России уже стала трендом особая манера празднования Масленицы. Два года назад в соцсетях надрывали животы от смеха за угощение в Ставрополе россиян блинами с лопат.



Блины с лопаты в российском Ставрополе

В прошлом году, в Нижнем Новгороде россияне решили сбрасывать блины прямо с крыш домов и окон в толпу, которая ловила их голыми руками.

В этом году Масленица в России тоже была богатой на яркие события.

Настоящее разочарование ждало жителей российского села Михайловка Приморского края, которые пришли получить традиционные блины с лопаты – вместо халявного угощения их пытались "накормить" порно-роликом, который включили на большом экране сельской администрации.

Во время празднования Масленицы в Росиии на большом экране включили порно: смотрите видео

В то же время, воспитатели и дети из детского сада в российском городе Пермь отпраздновали Масленицу под песню группы "Балаган Лимитед". Дети танцевали под строки, в которых упоминается алкоголь – водка, пиво и вино. Судя по записи с праздника, дети остались очень довольны. Чего не скажешь об их родителях.

Видео с праздника отправил в местное издание обеспокоенній отец. Это композиция с интересным текстом. Приводим слова из припева:

Маслена Масленица, весело резвилися,

Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися.

Маслена Масленица, весело резвилися,

Водка, пиво и вино, — блинами отравилися.

Смотрите видео зажигательных танцев детей в России:

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