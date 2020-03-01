Найсмішніші меми тижня: вічно молодий Тігіпко, чудомаски від коронавірусу, Масляна по-російськи

Цей тиждень подарував українцям цікаві не так багато тем для жартів, але посміятися було з чого. У мережі, зокрема, активно обговорювали ймовірну відставку Олексія Гончарука і призначення прем'єром Сергія Тігіпка, істеричний ажіотаж через дефіцит респіраторів від коронавірусу, а також традиційно "яскраве святкування" Масляної у Росії.

Вічно молодий, вічно перспективний

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Минулого тижня у ЗМІ активно поширювали інформацію про ймовірну відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення на його посаду ексміністра в уряді Азарова Сергія Тігіпка. Наразі питання зависло у повітрі. У "Слузі народу" спростовують призначення Тігіпка главою Кабміну, але чутки поки не стихають.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що розмовляв з Тігіпком, але не уточнив про що саме. Водночас, у соцмережах несхвально відгукнулись щодо ймовірного призначення і вибухнули мемами про нові обличчя в уряді.

Одразу ж в архівах відкопали раритетне відео, на якому Роман Вінтонів тролить Сергія Тігіпка.

https://www.youtube.com/watch?v=MXAneqChGlc&fbclid=IwAR3pyWvG9ErjCV4o9caYdjXnIh7nUznTqrNBjPboPciYlCm6ufVxKnMqDB8

У мережі навіть запустили хештег "А чому Тігіпко?".



На місці Тігіпка міг опинитись і Павло Лазаренко



Або ж Юрій Єхануров…

Водночас, не всі виступають категорично проти призначення Тігіпка главою уряду. Ексдепутат Сергій Лещенко, зокрема, оцінив його позитивно.

Цей коментар викликав шквал обурення інших користувачів. Вони дорікнули Сергія Лещенка у лицемірстві і нагадали, що в лютому 2013 року він відгукувався про Тігіпка інакше.

Яскраві респіратори, які захистять від коронавірусу

Незважаючи на те, що медики неодноразово нагадують про вкрай низьку ефективність застосування медичних масок у боротьбі з коронавірусом, в аптеках та мережах магазинів краси вони зникають шаленими темпами. Деякі українці від можливості заразитися коронавірусом захищаються мелебнями. Або ж співають гімн України на радощах.

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На тлі паніки, намібійсько-німецький художник-візуаліст Макс Зідентопф, який живе у Лондоні, створив серію саморобних масок для захисту від коронавірусу. Проєктом під назвою "Як вижити під час смертельного вірусу" митець покепкував з ажіотажу довкола коронавірусу.

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Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа



​Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа



​Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа



​Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа



​Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа



​Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа



​Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа



​Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа

Масляна у Росії

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У Росії вже стало трендом особлива манера святкування Масляної. Два роки тому у соцмережах надривали животи від сміху через пригощення у Ставрополі росіян млинцями з лопат.



Млинці з лопати у російському Ставрополі

Минулого року, у Нижньому Новгороді росіяни вирішили скидати млинці прямісінько з дахів будинків і вікон у натовп, який ловив їх голими руками.



Цього року Масляна в Росії теж була багатою на яскраві події.

Справжнє розчарування чекало мешканців російського села Михайлівка Приморського краю, які прийшли отримати традиційні бліни з лопати – замість халявного частування їх намагалися "нагодувати" порно-роликом, який увімкнули на великому екрані сільської адміністрації.

Під час святкування Масляної у Росіїї на великому екрані увімкнули порно: дивіться відео

Водночас, вихователі і малюки з дитячого садка у російському місті Пермь відсвяткували Масляну під пісню групи "Балаган Лімітед". Діти танцювали під рядки, у яких згадується алкоголь – горілка, пиво і вино. Судячи із запису зі свята, діти залишилися дуже задоволені. Чого не скажеш про їхніх батьків.

Відео зі свята відправив у місцеве видання стурбований батько. Це композиція із цікавим текстом. Наводимо мовою оригіналу слова з приспіву:

Маслена Масленица, весело резвилися,

Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися.

Маслена Масленица, весело резвилися,

Водка, пиво и вино, — блинами отравилися.

Дивіться відео запальних танців дітей у Росії:

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