Найсмішніші меми тижня: вічно молодий Тігіпко, чудомаски від коронавірусу, Масляна по-російськи
Цей тиждень подарував українцям цікаві не так багато тем для жартів, але посміятися було з чого. У мережі, зокрема, активно обговорювали ймовірну відставку Олексія Гончарука і призначення прем'єром Сергія Тігіпка, істеричний ажіотаж через дефіцит респіраторів від коронавірусу, а також традиційно "яскраве святкування" Масляної у Росії.
Вічно молодий, вічно перспективний
Знайте більше: Зеленський хоче оновити уряд: чи знайдеться в ньому місце для Тігіпка
Минулого тижня у ЗМІ активно поширювали інформацію про ймовірну відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення на його посаду ексміністра в уряді Азарова Сергія Тігіпка. Наразі питання зависло у повітрі. У "Слузі народу" спростовують призначення Тігіпка главою Кабміну, але чутки поки не стихають.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що розмовляв з Тігіпком, але не уточнив про що саме. Водночас, у соцмережах несхвально відгукнулись щодо ймовірного призначення і вибухнули мемами про нові обличчя в уряді.
Одразу ж в архівах відкопали раритетне відео, на якому Роман Вінтонів тролить Сергія Тігіпка.
У мережі навіть запустили хештег "А чому Тігіпко?".
На місці Тігіпка міг опинитись і Павло Лазаренко
Або ж Юрій Єхануров…
Водночас, не всі виступають категорично проти призначення Тігіпка главою уряду. Ексдепутат Сергій Лещенко, зокрема, оцінив його позитивно.
Цей коментар викликав шквал обурення інших користувачів. Вони дорікнули Сергія Лещенка у лицемірстві і нагадали, що в лютому 2013 року він відгукувався про Тігіпка інакше.
Яскраві респіратори, які захистять від коронавірусу
Незважаючи на те, що медики неодноразово нагадують про вкрай низьку ефективність застосування медичних масок у боротьбі з коронавірусом, в аптеках та мережах магазинів краси вони зникають шаленими темпами. Деякі українці від можливості заразитися коронавірусом захищаються мелебнями. Або ж співають гімн України на радощах.
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На тлі паніки, намібійсько-німецький художник-візуаліст Макс Зідентопф, який живе у Лондоні, створив серію саморобних масок для захисту від коронавірусу. Проєктом під назвою "Як вижити під час смертельного вірусу" митець покепкував з ажіотажу довкола коронавірусу.
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Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа
Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа
Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа
Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа
Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа
Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа
Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа
Маски від коронавірусу від художника Макса Зідентопфа
Масляна у Росії
Дивіться також: У Росії під час святкування Масляної на центральній площі села увімкнули порно: курйозне відео
У Росії вже стало трендом особлива манера святкування Масляної. Два роки тому у соцмережах надривали животи від сміху через пригощення у Ставрополі росіян млинцями з лопат.
Млинці з лопати у російському Ставрополі
Минулого року, у Нижньому Новгороді росіяни вирішили скидати млинці прямісінько з дахів будинків і вікон у натовп, який ловив їх голими руками.
Цього року Масляна в Росії теж була багатою на яскраві події.
Справжнє розчарування чекало мешканців російського села Михайлівка Приморського краю, які прийшли отримати традиційні бліни з лопати – замість халявного частування їх намагалися "нагодувати" порно-роликом, який увімкнули на великому екрані сільської адміністрації.
Під час святкування Масляної у Росіїї на великому екрані увімкнули порно: дивіться відео
Водночас, вихователі і малюки з дитячого садка у російському місті Пермь відсвяткували Масляну під пісню групи "Балаган Лімітед". Діти танцювали під рядки, у яких згадується алкоголь – горілка, пиво і вино. Судячи із запису зі свята, діти залишилися дуже задоволені. Чого не скажеш про їхніх батьків.
Відео зі свята відправив у місцеве видання стурбований батько. Це композиція із цікавим текстом. Наводимо мовою оригіналу слова з приспіву:
Маслена Масленица, весело резвилися,
Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися.
Маслена Масленица, весело резвилися,
Водка, пиво и вино, — блинами отравилися.
Дивіться відео запальних танців дітей у Росії:
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