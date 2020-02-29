Зеленський хоче оновити уряд: чи знайдеться в ньому місце для Тігіпка

Тігіпко – ймовірно новий премьер? Это стало основным вопросом недели. Он звучал со всех телеканалов, радио, виднелся в лентах новостей и телеграм-каналах. Чи може це статись, звідки взялися чутки про повну зміну уряду, та чому Офіс Президента активно проводить співбесіди в Кабмін.

Вперше про те, що скоро буде змінено весь склад уряду почали писати політологи. Вони, звісно, посилались на інсайд у владних кабінетах. Такі новини дещо дивували, як мінімум.

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Майже місяць тому, після показового "па" від Олексія Гончарука із заявою про звільнення, президент дав йому шанс. І, водночас, дав завдання підготувати зміни в уряді.

Дивіться відео зустрічі президента з прем'єром:

В одному зі своїх попередніх блогів, я розповідала, що "слуги народу" готували сакральні жертви, на яких можна було б спрямувати весь негатив, і потім звільнити. Такими мали бути близько п'яти людей. Частину міністерств, які об'єднали під час формування Кабміну, знову мали розділити. Це стосується Міністерства культури, об'єднаного зі спортом, і Міністерства тимчасового окупованих територій, об'єднаного з Мінветеранів.

Дивіться повний випуск "Політичної кухні": відео

Також нібито хотіли позбутися міністрів, які себе не дуже активно зарекомендували, але з іншого боку заявляли про малі зарплати, чим і спровокували хвилю популістичної критики. Йдеться, наприклад, про міністра освіти Ганну Новосад та міністра юстиції Дениса Малюську. Ще "зживали" з уряду міністра розвитку економіки і сільського господарства Тимофія Милованова.



Ганна Новосад, Денис Малюська, Тимофій Милованов / Колаж 24 каналу

Останні двоє публічно заявляли, що нікуди йти не збираються. А про те, що поки не буде ухвалено законопроєкт про запуск ринку землі, Милованова ніхто чіпати і не буде, говорили і мої джерела у владній партії.

Також у кулуарах називали прізвище міністра соціальної політики Юлії Соколовської. Її нібито мала замінити очільниця профільного комітету Галина Третьякова. І ще одне прізвище – Володимир Бородянський. Серед них, мовляв, і обиратимуть жертви.



Юлія Соколовська, Галина Третьякова, Володимир Бородянський / Колаж 24 каналу

Хоча президент ніби і давав завдання прем'єру розібратися, кого саме будуть звільняти. Все ж співбесіди з тими, хто має замінити цих людей, відбувались в Офісі Президента. До речі, в день коли з'явилась новина про Тігіпка, журналісти 24 каналу бачили, як на Банкову заходила Ганна Новосад.

Про повну зміну уряду не говорили до витоку інформації щодо Тігіпка. Вперше інформацію опублікували у виданні KyivPost. Йшлося про те, що Зеленський розглядає кандидатуру ексрегіонала на пост прем'єра. Згодом президент підтвердив, що зустрічався з Тігіпком.

Відео: Володимир Зеленський підтвердив зустріч з Тігіпком

Мені здається, найяскравіша політична сторінка в житті Сергія Тігіпка – неочікуване третє місце на президентських виборах 2010 року. Його підтримали аж 13% українців. Він отримав голоси тих, хто не хотів голосувати за Януковича, але і Тимошенко не вважав меншим злом.

Потім Тігіпко став міністром соціальної політики і віцепрем'єром в уряді Азарова. Останнє шокувало і обурило багатьох його виборців. Мовляв, зрадник, злився під регіоналів. Він також був депутатом від "Партії регіонів", і під час Революції Гідності голосував за диктаторські закони. Власне, тоді й закінчилася його політична кар'єра. Хоча на початку війни з Росією він їздив як перемовник на Луганщину.

Що відомо про Сергія Тігіпка: дивіться відео

У політиці Тігіпко був задовго до 2010 року. Він обіймав посаду міністра економіки в уряді ще прем'єра Ющенка, а віцепрем'єра – в Павла Лазаренка, засудженого в США, а також його наступника Валерія Пустовойтенка. Політик встигнув побути ще й головою Нацбанку.

Паралельно з політичною кар'єрою, ріс і бізнес-капітал Тігіпка: металургійний завод, мережа аптек та "перлина" – інвестиційна, страхова та банківська група "ТАС". За 2018 рік статки політика виросли на 83%. Він також викупив у Петра Порошенка його скандальну "Кузню на Рибальському". Тігіпко увійшов у 20-ку найбагатших українців.



Що відомо про бізнес Сергія Тігіпка / Інфографіка 24 каналу

Наші джерела в Офісі Президента розповіли, що, імовірно, Тігіпка співбесідували на посаду віцепрем'єра з питань економіки, а не як заміну Гончаруку. Чинний прем'єр відчуває себе досить впевнено, принаймні публічно.

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Чому на Банковій почали розмовляти з людьми щодо аж таких високих посад? Більшість аналітиків говорить про рейтинги Кабміну. Мовляв, саме через це і хочуть змінити обличчя в уряді. Але кандидатуру Тігіпка навряд чи можна назвати чарівною паличкою для покращення іміджу.

Заступник голови "Партії регіонів" свого часу. Людина, яка голосувала за диктаторські закони Януковича. Ну, німб над головою – падіння рейтингу зупиниться одразу стовідсотково.

На моє глибоке переконання, причина – зовсім інша. А саме падіння промисловості і дуже повільний, попри розрахунки влади, зріст економіки. Причини цього в уряді поки що не можуть зрозуміти, не те що вирішити. Хоча проблематику "слуги народу" визнають.

Це, дійсно, правда – те, що в четвертому кварталі зростання з 4% скоротилося до 1,5%. І правда в тому, що в нас за останні чотири місяці прискорилося падіння промислового виробництва,

– прокоментував голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

На мою думку, Зеленський шукає людину з глибокими знаннями економіки, фінансів і промисловості. Про саме цю причину розмов з Тігіпком свідчать інші прізвища, які нібито в Офісі Президента розглядають, як кандидатури на високі посади в Кабміні:

Віцепрем'єр часів Тимошенко Валерій Хорошковський , який за президентства Януковича очолював СБУ.

, який за президентства Януковича очолював СБУ. Олег Дубина – керівник "Нафтогазу", який теж з Тимошенко дотичний до підписання кабальних газових контрактів.

– керівник "Нафтогазу", який теж з Тимошенко дотичний до підписання кабальних газових контрактів. Юрій Вітренко – екскерівник Нафтогазу.

Всі вони, до речі, крім переконливого політичного бекграунду, або мають доволі успішний великий бізнес, або ним керували.



Хто може стати новим прем'єр-міністром / Інфографіка 24 каналу

Ненадовго повернемося до Тігіпка. Він настільки "нове" обличчя в політиці, що коли вперше був віцепрем'єром, я була ще дитиною. Також і наш президент був ще зовсім юнаком, коли Тігіпко вперше обійняв цю посаду. Міцний господарник, як зараз жартують.



Володимир Зеленський в юнацькі часи

Втім, є набагато серйозніші причини чому Тігіпко не може бути ні прем'єром, ні віцепрем'єром. Йдеться про закон про люстрацію, під який політик підпадає. Так, зараз ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини) визнав люстрацію надмірною, і новий Мін'юст не зміг цього оскаржити. Тож там буде створена комісія, де "нужних людєй" можна буде висмикнути з під дії закону. Але в Тігіпка була вже надто жирна "посада" була.

Крім цього, в 1994 році в одному з інтерв'ю Тігіпко заявив, що "Крим не хоче бути ні російським, ні українським. Він хоче бути кримським".

У дію вступає і третя версію, яку нам озвучили в Кабміні. Тігіпка хочуть призначити неформальним радником Гончарука. Так би мовити, міністром без портфеля. Якщо, звісно, він погодиться. Але після зливу інформації, як повідомили мені джерела в партії, вірогідність його призначення на будь-яку посаду стає майже нульовою.

До речі, Олексію Гончаруку цей скандал навіть вигідний. На фоні Тігіпка для більшості виборців Зеленського, прем'єр не так і погано виглядатиме.



Олексій Гончарук

Я не розумію, чи насправді в Офісі Зеленського не розуміють, що у влади завжди падає рейтинг. Рейтинг уряду це взагалі сміхота. Журналісти 24 каналу кілька тижнів тому проводили опитування. З'ясувалося, що більшість перехожих не знали навіть прізвище прем'єра. Тому, ці цифри, переважно, стосуються несправджених очікувань від дій нової влади.

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За п'ять місяців очікувати якихось суттєвих фінансових стрибків, це треба бути вже зовсім "профаном" в економіці. Та й всі опитування останніх років свідчили про те, що українців найбільше турбували не власні фінанси, а війна і корупція. Тому й очікування стосуються, насамперед, не економічного дива, якого ще не сталось.

З війною за три дні теж не розібратися, тому що за всіма заявами і показниками, Росія по-хорошому від нас не відчепиться. А от з топ-корупцією і "зашквареними" соратниками було б легше.

Якби, наприклад, у "Слузі народу" виганяли за те, що твій антирейтинг – на рівні з Медведчуком і Порошенком. Однак, прізвища Авакова серед тих, кого збираються позбутися, ми не чуємо. Чи виключали з фракції за поширення паніки й необґрунтовані напади на уряд.

Або позбувались за те, що лобіюєш власний бізнес на фінансовому комітеті. Або ж не призначали на посади "нові" обличчя з "молодої" команди Віктора Федоровича, чи його адвоката.

Що відомо про призначення ексадвоката Януковича заступником директора ДБР?20 січня Олександра Бабікова призначили першим заступником директора ДБР. Раніше він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича. За словами нардепки Світлани Устінової, Бабіков наперед знав, що виграє цей конкурс, і тому 28 грудня 2019 року написав заяву про те, що хоче скласти свої повноваження адвоката.



В ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже адвокат може займатися справами злочинів проти Майдану.



Натомість в. о. керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде. Оскільки підрозділ у справах Майдану підпорядковано винятково директору ДБР.

Або довели до хоча б старту судову реформу, а не "ну, не виконує Вища Рада Правосуддя наш закон, то подумаємо ще п'ять років, що з цим робити". Все це простіше, ніж створити економічне диво за п'ять хвилин.

Але ні – будемо вигадувати велосипед, повторювати помилки попередників і втрачати рейтинг. Чи вже нарешті зробимо правильні висновки.