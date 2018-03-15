Солдат почетного караула прокомментировал поступок Порошенко с его шапкой

Солдат почетного караула, у которого упала шапка, рассказал, что поднять ее сам он не имел права.

Как известно, во время официальной церемонии встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом произошел курьезный случай. При салютовании гостям у одного из военных почетного караула упала шапка. Петр Порошенко подошел, поднял шапку с земли и надел ее на голову солдату.

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Стрелок почетного караула президентского полка имени Богдана Хмельницкого 21-летний Николай родом из Кривого Рога, пишет УНИАН. Он подписал контракт сроком на 3 года, а служит уже почти год. По его словам, шапку он поднять не мог.

Никак нет. Выполнение ритуала, гимн – это все. Я не мог там двигаться. Уж как есть, так есть, что делать. Офицер, стоявший рядом со мной, при выполнении ритуала сбил ее шашкой. Значит, она сзади зацепилась и взлетела,

– пояснил он.

Николай признался, что извинился за свою ошибку. Для него было большой неожиданностью, что президент подошел и надел шапку на часового. Говорит, за инцидент его не ругали ни стрелки, ни руководство полка.

"Очень приятно было. Он как нормальный человек к этому отнесся – не просто прошел, а помог. Здесь как бы две стороны медали: и переживаю, и стыдно, и приятное событие", – добавил военный.