Сотрудник СБУ трагически погиб в Одесской области: что об этом известно
В Одесской области во время исполнения задания погиб сотрудник Службы безопасности Украины Александр Иваньков. Деталей СБУ пока не сообщает.
Погибший был сотрудником Центра специальных операций "А", об этом пресс-служба ведомства написала на своей странице.
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В Службе безопасности Украины деталей гибели своего сотрудника пока не сообщили.
11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задания, максимально приближенные к боевым,
– говорится в сообщении.
Семье Александра в ведомстве обещают поддержку.
Погибший Александр Иваньков
На Донбассе 12 сентября при выполнении боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Он получил несовместимые с жизнью ранения.