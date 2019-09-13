Сотрудник СБУ трагически погиб в Одесской области: что об этом известно

В Одесской области во время исполнения задания погиб сотрудник Службы безопасности Украины Александр Иваньков. Деталей СБУ пока не сообщает.

Погибший был сотрудником Центра специальных операций "А", об этом пресс-служба ведомства написала на своей странице.

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В Службе безопасности Украины деталей гибели своего сотрудника пока не сообщили.

11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задания, максимально приближенные к боевым,

– говорится в сообщении.

Семье Александра в ведомстве обещают поддержку.



Погибший Александр Иваньков

На Донбассе 12 сентября при выполнении боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Он получил несовместимые с жизнью ранения.