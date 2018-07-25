Сразу шесть кинокомпаний хотят снять фильм о спасении детей из пещеры в Таиланде

Власть Таиланда получила шесть заявок от знаменитых кинокомпаний, которые выразили свое желание снять документальные фильмы об истории спасения футбольной команды, что 18 дней провела в затопленной пещере.

Об этом сообщают на Variety.

Министерство культуры Таиланда заявило, что ожидает создания кабинетом министров специального комитета для наблюдения за всеми кинопроектами, связанными с драматической миссией. Министр культуры Таиланда Вера Рожпожчанарат отметила, что среди киностудий есть одна тайская и 5 других международных компаний, которые направили министерству свои заявки.

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Стоит отметить, что ранее сообщалось о намерении снять фильм студией Pure Flix и режиссером Джоном М. Чу. Мужчина комментировал в сети, что не хочет, чтобы ленту снимала голливудская киностудия, поскольку они "отбелят" эту историю, сняв в ней белых актеров.

Напомним, 23 июня двенадцать подростков-футболистов и их тренер заблудились в пещере. В затопленном от дождей подземелье их нашли только на 9 день поисков. В пятницу, 6 июля, во время спасательной операции погиб профессиональный дайвер – офицер Саман Гунан. Бывший морской пехотинец доставил юным футболистам кислородные баллоны, а сам потерял сознание из-за нехватки воздуха. 10 июля стало известно о том, что всех несовершеннолетних и их тренера спасли из затопленной пещеры.