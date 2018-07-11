США расширили список товаров из Китая, которые попадают под пошлину

США расширили список товаров, импортируемых из Китая на сумму 200 миллиардов долларов, которые попадут под 10% пошлины.

Об этом сообщает Politico.

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"Вместо того, чтобы рассматривать наши законные опасения, что Китай начал возмездие против американских продуктов. Для таких действий нет оправдания", – пояснил торговый представитель США Роберт Лайтхазер.

Новый тарифный список включает морепродукты, полезные ископаемые, химические вещества и предметы личной гигиены, такие как шампунь и мыло. Он также включает в себя ряд потребительских товаров, таких как сумочки, багаж, перчатки и бумагу.

Напомним, 6 июля Вашингтон ввел пошлины на товары из Поднебесной на десятки миллиардов долларов. Такие шаги Белый дом сделал с целью устранения ежегодного дисбаланса в торговле с КНР.