США выделит более 1 миллиона долларов на развитие безопасного интернета в Украине
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки проводит конкурс на грант для организаций, которые заинтересованы в развитии свободного интернета в Украине.
Бюро ставит для себя основной задачей продвижения открытого, надежного и безопасного интернета в Украине, а также защиту прав и основных свобод человека и обеспечения свободного потока информации онлайн.
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Государственный департамент, бюро по вопросам демократии, прав человека и труда объявляет открытый конкурс для организаций, заинтересованных в подаче заявок на программы, которые способствуют свободе интернета в Украине,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Программа победителя конкурса должна иметь акцент на проблеме нахождения компромисса между заинтересованными сторонами в Украине и защите свободы слова во время разнообразных конфликтов.
Отбор будет проходить в течение трех-шести месяцев. На реализацию лучшей программы будет выделено от 500 тысяч до 1,2 миллиона долларов.