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      США выделит более 1 миллиона долларов на развитие безопасного интернета в Украине

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      В США выделят средства для развития украинского интернета
      В США выделят средства для развития украинского интернета / Фото из открытых источников

      Государственный департамент Соединенных Штатов Америки проводит конкурс на грант для организаций, которые заинтересованы в развитии свободного интернета в Украине.

      Бюро ставит для себя основной задачей продвижения открытого, надежного и безопасного интернета в Украине, а также защиту прав и основных свобод человека и обеспечения свободного потока информации онлайн.

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      Государственный департамент, бюро по вопросам демократии, прав человека и труда объявляет открытый конкурс для организаций, заинтересованных в подаче заявок на программы, которые способствуют свободе интернета в Украине,
      – говорится в сообщении пресс-службы.

      Программа победителя конкурса должна иметь акцент на проблеме нахождения компромисса между заинтересованными сторонами в Украине и защите свободы слова во время разнообразных конфликтов.

      Отбор будет проходить в течение трех-шести месяцев. На реализацию лучшей программы будет выделено от 500 тысяч до 1,2 миллиона долларов.

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      Теги: Новости Украины Интернет Деньги Новости США
      Источник: 24 Канал
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