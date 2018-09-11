Ставки по депозитам не растут, гривна дешевеет. Как зарабатывать на депозитах?

"Минфин" разбирался, как выжать из депозита максимальную доходность, несмотря на девальвацию гривны и растущую инфляцию.

Почему тают доходы вкладчиков?

Депозит – едва ли не единственный инструмент, которым пользуются украинцы, чтобы защитить сбережения от инфляции и приумножить накопления. Но вот беда: сделать это становится все труднее. С наступлением осени доллар начал дорожать, подталкивая рост цен. По прогнозам Нацбанка, инфляция в этом году съест почти 9% гривневых сбережений. Но банки не спешат увеличивать ставки по депозитам. А их клиенты, получая доход по вкладам, вынуждены еще и платить налоги.



Конечно, в такой ситуации клиенты банков ищут способы получить от депозитов как можно больше дохода.



В этом им может помочь программа "Бонус к депозитам", которую разработал сайт об инвестициях и финансах "Минфин". Ее суть проста: если перед тем, как нести деньги в банк, оформить заявку на сайте minfin.com.ua, то клиент получает бонус до 2% годовых к базовой ставке по депозиту. Он также становится участником розыгрыша денежных призов.

Откуда берутся бонусы? Кто и зачем их раздает?

Банки не любят об этом говорить, но все они закладывают в модель бизнеса затраты на привлечение новых клиентов - эти деньги они тратят на рекламу. Если бы не это, банки могли бы платить по депозитам больше на пару процентов годовых. Этот факт учел "Минфин" при разработке бонусной программы для вкладчиков. Мы обещаем банкам привести клиентов и сэкономить им деньги на рекламу. Все, что банк не потратил на пиар, получает вкладчик.



Программа пользуется популярностью. За 6 месяцев 2018 года абоненты, получившие бонус от "Минфина", принесли в банки полмиллиарда гривен депозитов.

Сколько денег можно заработать?

Размер бонуса привязан к сумме вклада и отличается в разных финучреждениях. Например, вкладчики ОТП Банка могут получить дополнительно к стандартной ставке 1,5% годовых. Клиенты Универсал Банка и банка Форвард - до 2% годовых.



За 4 года работы программы "Бонус к депозитам" "Минфин" выплатил клиентам банков 6 миллионов гривен бонусов.

В какие банки нужно отнести депозит, чтобы получить бонус?

Чтобы получить бонус к депозитной ставке, нужно оформить депозит в одном из восьми банков:

Клиенты монобанка, которые разместили заявку через "Минфин", в октябре примут участие в розыгрыше призов на 12 000 гривен.



Вкладчики еще шести крупных украинских банков разыграют 14 денежных призов, а победитель получит главный приз - 20 000 гривен. Вот список этих банков:

Альфа Банк

ВТБ Банк

ОТП Банк

ТАСкомбанк

Укргазбанк

Укрексимбанк

Все банки, участвующие в программе, являются членами Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Можно ли получить бонус, если депозит в долларах?

Почти во всех перечисленных банках есть бонус от 0,5% до 0,9% годовых к депозитам в долларах и евро. Средние процентные ставки по депозитам в долларах не превышают 3% годовых, поэтому надбавка в 0,5% годовых - весьма ощутима.



Для участия в розыгрыше денежных призов, можно разместить депозит в любой валюте.

Для получения бонуса нужно как-то напрягаться?

Заявка на бонус оформляется на сайте minfin.com.ua, а бонусные деньги поступают на счет в любом банке, за ними не нужно никуда ходить.



Главное, что требуется от клиента - заполнить на сайте "Минфин" форму со своими контактными данными ДО ТОГО, как отнести депозит в банк. Заполнять заявку, когда деньги уже лежат в банке, - уже поздно.



После размещения депозита, нужно вернуться на сайт "Минфин" и указать реквизиты своего банковского счета для получения бонуса. Все бонусные проценты поступят на счет в течение месяца, - ждать конца срока вклада не требуется.

Я решил получить бонус к депозиту, с чего начать?

Зайдите на страницу "Бонус к депозитам", выберите банк и заполните заявку на получение бонуса. После этого вам на почту поступит подробная инструкция по получению бонуса, а консультанты сайта проведут вас через все несложные шаги.

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