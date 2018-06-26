"Столько металла от осколков, что можно накопить на новое авто": что происходит в Авдеевке

Медикам не удалось спасти жизнь бойцу, которого ранил снайпер неделю назад в Авдеевке на Донбассе. Руслану Баглыку было всего 20 лет. Он умер в больнице, так и не придя в себя. А ночью, 26 июня, боевики снова били по Авдеевке.

Защитники этого украинского города говорят, что огонь не прекращается ни на день. Особенно сейчас, когда в России продолжается Чемпионат мира по футболу, сторонники "русского мира" как выигрыш, так и проигрыш российской команды празднуют обстрелами в сторону позиций украинских Вооруженных Сил.

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Изуродованный кирпич, пробитое снарядами железо и куча осколков разного калибра – так сейчас выглядит авдеевская промзона.

Столько металла от осколков, что можно накопить на новую машину,

– сказал военнослужащий ВСУ Денис.

Российские наемники бьют по Авдеевке ежедневно, как только заходит солнце. Ночью боевики не использовали тяжелого вооружения, однако обильно поливали позиции украинских воинов из стрелкового оружия. Никого не зацепили – досталось только рюкзаку, который висел на гвозде.

А вот неделю назад снайпер боевиков тяжело ранил 20-летнего бойца Руслана Баглыка. Парень наблюдал за сменой рабочих на Донецкой фильтровальной станции.

Средь бела дня снайпер попал ему в голову. Тогда менялась смена на станции. Пошел посмотреть на номера машин. Ибо всякий раз смотрим, чтобы чужих машин не было,

– рассказал военнослужащий ВСУ Артем.

25 июня Руслан умер в больнице, не приходя в сознание.

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В общем фильтровальную станцию ​​боевики используют как прикрытие. Оттуда ведут огонь, провоцируя украинцев на ответ, чтобы потом российские пропагандисты рассказали, что ВСУ стреляют по рабочим станции. Но украинские воины на провокации не поддаются, и если и стреляют в ответ, то исключительно по позициям российских наемников.