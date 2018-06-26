"Стільки металу від осколків, що можна назбирати на нове авто": що зараз відбувається в Авдіївці

Медикам не вдалося врятувати життя бійцю, якого поранив снайпер тиждень тому в Авдіївці на Донбасі. Русланові Баглику було усього 20 років. Він помер у лікарні, так і не отямившись. А цієї ночі, 26 червня, бойовики знову гатили по Авдіївці.

Захисники цього українського міста кажуть, що вогонь не припиняється ні на день. Особливо зараз, коли в Росії триває Чемпіонат світу з футболу, прихильники "рузькава міра" як виграш, так і програш російської команди святкують обстрілами в бік позицій українських Збройних Сил.

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Понівечена цегла, пробите снарядами залізяччя та купа осколків різного калібру – так зараз виглядає авдіївська промзона.

Стільки металу від осколків, що можна назбирати на нову машину,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Денис.

Російські найманці б'ють по Авдіївці щодня, як тільки заходить сонце. Вночі бойовики не використовували важкого озброєння, проте рясно поливали позиції українських воїнів зі стрілецької зброї. Нікого не зачепили – дісталось тільки рюкзаку, що висів на гвіздку.\

А ось тиждень тому снайпер бойовиків важко поранив 20-річного бійця Руслана Баглика. Хлопець спостерігав за зміною робітників на Донецькій фільтрувальній станції.

Серед білого дня снайпер поцілив йому у голову. Тоді мінялась зміна на станції. Пішов подивитись на номери машин. Бо кожного разу дивимось, щоб чужих машин не було,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Артем.

25 червня Руслан помер у лікарні, не приходячи до тями.

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Загалом фільтрувальну станцію бойовики використовують як прикриття. Звідти ведуть вогонь, провокуючи українців на відповідь, аби потім російські пропагандисти розказали, що ЗСУ стріляють по робітниках станції. Але українські воїни на провокації не піддаються, та якщо і стріляють у відповідь, то винятково по позиціях російських найманців.