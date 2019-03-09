Строительная корпорация РИЭЛ внедряет систему, которая сэкономит до 40% на коммуналке

Согласно украинским нормам, в жилых помещениях оптимальная температура в отопительный период составляет 20-24⁰ С.

При этом, допустимый диапазон комфортной температуры – около 19-25⁰ С. Так, согласно формуле, по которой будет работать система RIEL SMART HOME на базе GreenHub, которую внедряет Строительная корпорация РИЭЛ, минимальная оптимизация температурного режима в течение дня уже позволяет экономить около 22%.

"В то же время наши разработчики установили, что, если в рабочее время, когда человек отсутствует дома, снизить температуру до 15⁰ С, экономия составит уже 26,5%. При этом, к моменту возвращения жителей домой, температура в доме будет соответствовать желаемым 20⁰ С. Согласно статистическим данным Европейского союза – снижение температуры помещения во время сна или отсутствия жильцов обеспечивает в среднем до 30% экономии в счете на отопление. Международные институты в целом опираются на формулу, где снижение температуры на 1⁰ С снижает энергопотребление на 5%. При этом, согласно унифицированным международным подсчетам, эта система поможет экономить до 40% на отоплении, и около 15% на других коммунальных услугах", – рассказал президент строительной корпорации Риел Ростислав Мельник.

Также, по его словам, руководители направления "умный" дом БК РИЭЛ искали именно украинского разработчика, который сможет воплотить сразу два замыслы компании: "энергосберегающих квартир", которые позволяют мониторить расходы и потреблять сознательно и полноценного "умного" дома.

"Украинцев сейчас прежде всего волнуют высокие тарифы на энергоресурсы и огромные коммунальные платежи. Дома должно быть легко, просто, безопасно и, прежде всего, экономически выгодно", – подчеркнул г-н Мельник.

Доступ, как к "энергосберегающим квартирам", так и полноценной системе "умного" дома можно будет настроить с помощью приложения в смартфоне – он будет иметь простой интерфейс, разобраться в котором без труда смогут и дети, и люди почтенного возраста.

Строительная корпорация планирует внедрить систему "энергосберегающих квартир" в двух ЖК – OK'land в Киеве и RIEL City во Львове. Комплексной системой "умный" дом будет оснащен столичный ЖК бизнес-класса "Львовская площадь".