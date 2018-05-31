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Студенты киевского вуза начали флешмоб в поддержку Сенцова

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Студенты призывают прийти на акцию
Студенты призывают прийти на акцию / 24 канал

Студенты университета имени Тараса Шевченко начали флешмоб в поддержку режиссера Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах Кремля.

Информацию об акции студенты опубликовали в Facebook.

 

"Флешмоб – просветительский и имеет цель сообщить о глобальной акции за освобождение и сохранение жизни узников режима", – говорится в посте.

Читайте также: Пленник Кремля Кольченко объявил голодовку: требует освободить Сенцова

Молодежь записала видеообращение к студенческому сообществу с призывом присоединиться к флешмобу и прийти на глобальные акции протеста, которые состоятся 1-2 июня в мире.

 

Воспользуйся своим смартфоном и сними несколькосекундное видео, призывая прийти на глобальную акцию в поддержку узника совести Олега Сенцова! Победит свет, добро и правда, потому что мы сознательные в нашей ответственности за их жизнь,
– призывают студенты.

Напомним, ранее в Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что после 15 дня голодовки Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию от медиков. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, состояние пленника Кремля сейчас является стабильным, правда правозащитник точно не знает, какой комплекс мер украинцу предоставляют.

В чем Россия обвиняет Сенцова? Российские силовики задержали Олега Сенцова в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил о начале бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости Киева Украинцы в плену РФ Олег Сенцов протесты
Источник: 24 канал
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