Суд оправдал активиста, который агитировал против Зеленского

Шевченковский райсуд Киева оправдал активиста организации "Видсич" Леонида Овчаренко, которого полиция задержала на Майдане за агитацию против кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Своим первым решением суд оправдал Овчаренко по обвинению в злостном неповиновении работникам полиции во время задержания. А вторым решением – по обвинению в незаконной агитации против Зеленского.

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Рассмотрение было очень коротким, судья лишь отметила, что в видеозаписях, предоставленных полицией, она не увидела никаких подтверждений этого обвинения (ведение незаконной агитации). И это дело было закрыто оперативно!

– сообщил сам Овчаренко.

Осталось только поребовать у полиции конфискованные листовки, хотя вряд ли их отдадут до конца кампании, добавил активист.

Овчеренко вместе с единомышленниками планирует продолжать их кампанию и даже установить палатку на Майдане Независимости в Киеве. Там волонтеры смогут брать открытки и наклейки для распространения.

7 апреля, когда ЦИК еще официально не объявила результаты первого тура выборов президента, на Майдане в Киеве полиция задержала активиста Овчаренко. Он планировал раздавать агитационные листовки против Зеленского. Пока ЦИК официально не обнародовала окончательные результаты выборов, любая агитация является незаконной, объяснили правоохранители.

В "Видсичи" убеждали, что делали все законно. Там объяснили, что не агитировали за кого-то из кандидатов, а лишь распространяли листовки с информацией об угрозе российского реванша в случае избрания президентом Зеленского.



Листовки, которые распространял Овчаренко вместе с другими активистами "Видсичи"