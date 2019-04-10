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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Суд оправдал активиста, который агитировал против Зеленского

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      Суд оправдал активиста Леонида Овчаренко, который агитировал против Зеленского
      Суд оправдал активиста Леонида Овчаренко, который агитировал против Зеленского / Фото из социальных сетей

      Шевченковский райсуд Киева оправдал активиста организации "Видсич" Леонида Овчаренко, которого полиция задержала на Майдане за агитацию против кандидата в президенты Владимира Зеленского.

      Своим первым решением суд оправдал Овчаренко по обвинению в злостном неповиновении работникам полиции во время задержания. А вторым решением – по обвинению в незаконной агитации против Зеленского.

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      Рассмотрение было очень коротким, судья лишь отметила, что в видеозаписях, предоставленных полицией, она не увидела никаких подтверждений этого обвинения (ведение незаконной агитации). И это дело было закрыто оперативно!
      – сообщил сам Овчаренко.

      Осталось только поребовать у полиции конфискованные листовки, хотя вряд ли их отдадут до конца кампании, добавил активист.

      Овчеренко вместе с единомышленниками планирует продолжать их кампанию и даже установить палатку на Майдане Независимости в Киеве. Там волонтеры смогут брать открытки и наклейки для распространения.

      7 апреля, когда ЦИК еще официально не объявила результаты первого тура выборов президента, на Майдане в Киеве полиция задержала активиста Овчаренко. Он планировал раздавать агитационные листовки против Зеленского. Пока ЦИК официально не обнародовала окончательные результаты выборов, любая агитация является незаконной, объяснили правоохранители.

      В "Видсичи" убеждали, что делали все законно. Там объяснили, что не агитировали за кого-то из кандидатов, а лишь распространяли листовки с информацией об угрозе российского реванша в случае избрания президентом Зеленского.

      листівки проти Зеленського
      Листовки, которые распространял Овчаренко вместе с другими активистами "Видсичи"

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Судьи Новости Киева Полиция
      Источник: 24 канал
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