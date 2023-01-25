Более 100 танков для ВСУ от мира: какие страны и сколько боевых машин передадут

Германия официально согласилась передать Вооруженным Силам Украины танки Leopard. Более того, Берлин разрешил реэкспорт танков Украине от союзников.

Первыми о передаче танков Leopard заявила Польша 11 января 2023 года. Впоследствии к ней присоединились и другие страны. Решение было только за Олафом Шольцом. Одобрил его канцлер Германии 25 января.

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Польша и Берлин передадут по роте танков

Во время визита во Львов Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков в рамках международной коалиции. Тогда польский лидер не сказал, о каком именно количестве говорится.

Но уже 17 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что ВСУ передадут 14 танков – это рота по стандартам НАТО. Ведь танковая рота ВСУ составляет 10 танков – один танк управления и три взвода по три танка.

Также 14 танков Украине передаст Германия. Олаф Шольц заявил 25 января, что Берлин предоставит Киеву роту Leopard 2 из состава Бундесвера.

Более того, канцлер Германии сказал, что страна хочет собрать 2 танковых батальона для нашего государства. Объявленная передача 14 танков является первым шагом.

Нидерланды готовы купить танки для ВСУ в Германии

В батальоне ориентировочно 30 – 40 танков. Он состоит из нескольких рот и отдельных взводов. Батальон входит в состав полка или бригады (1 – 8 тысяч человек).

Нидерланды также согласились предоставить Украине танки. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил: "Если вклад Нидерландов поможет, мы готовы сделать это".

По словам чиновника, Нидерланды могут купить танки, арендуемые сейчас у Германии, и передать их Украине.

По результатам встречи "Рамштайн-8", Марк Рютте сообщал, что говорится о покупке 18 танков для передачи Вооруженным Силам Украины.

Сколько "Леопардов" может предоставить Швеция, Норвегия и Португалия

После переговоров министров обороны на встрече "Рамштайн-8" 12 стран договорились, что передадут Украине около 100 танков Leopard.

По данным СМИ, Португалия может предоставить Вооруженным Силам Украины 4 танка Leopard. Всего на вооружении Лиссабона 37 немецких танков. Только 12 из них полностью готовы к эксплуатации. То есть страна фактически готова предоставить треть своих танков.

Норвегия имеет на вооружении 36 германских танков. По данным СМИ, государство может передать Украине 8 единиц Leopard. Этот вопрос, вероятно, рассматривался 23 января на закрытом заседании расширенного комитета по иностранным делам и обороне.

Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 канала

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что в перспективе Украина может получить танки Stridsvagn 122 – это шведский основной боевой танк, лицензированный немецким Leopard 2А5, в конструкцию которого внесены различные изменения.

По данным министра, в настоящее время страна не готовится к передаче танков, но это может произойти впоследствии.

Стокгольм имеет на вооружение ориентировочно 120 боевых машин.

Танки от Испании и Франции

По данным журналистов, Испания еще в 1998 году купила себе 53 танка Leopard. Примерно 20 из них в хорошем состоянии.

Согласно данным местной прессы, Украина может рассчитывать на несколько десятков Leopard от Испании. Хотя испанский премьер Педро Санчес первым призвал предоставить Украине танки еще летом 2022 года, однако со временем министерша обороны Маргарита Роблес уверяла, что их Leopard находятся в "совершенно плачевном" состоянии. Так что такие танки использовать просто невозможно.

Франция стала первой страной, которая согласилась передать в Украину образцы западной бронетехники. В частности, французский президент Эммануэль Макрон 4 января заявил о передаче ВСУ легких танков AMX-10 RC и бронетранспортеров АCMAT Bastion Сейчас количество танков неизвестно. Что касается Bastion, то французские СМИ писали, что говорилось о 20 единицах.

Могут передать Leopard Финляндия и Дания

Финляндия также рассматривает вариант передачи танков Украине. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто 25 января подтвердил, что они:

готовы тем или иным способом присоединиться к коалиции союзников, помогающих Украине получить западные танки;

определяют формат участия.

У нас, Финляндии, также есть танки Leopard, и мы уже заявляли, что если будет общий пакет – а сейчас, надеюсь, Германия присоединится к этому пакету – мы будем готовы тем или иным способом принять в этом участие,

– заявил Хаависто.

По его словам, говорится о передаче не только самих машин, но и других сопутствующих потребностей. К примеру, о подготовке личного состава.

О хорошей инфраструктуре для учебы говорил и президент Финляндии Саули Ниинио во время визита в Киев 24 января.

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Кроме того, по данным издания ABC News, 12 стран согласились передать Украине танки Leopard. В списке есть и Дания.

Европа передаст Украине 80 Leopard

По данным Spiegel, Украина от Европы получит ориентировочно 80 основных боевых танков Leopard на два батальона.

То есть страны Европы планируют создать в ВСУ два батальона, по 40 боевых танков Leopard в каждом.

По данным издания, три батальона сформируют:

первый – Германия вместе с испанцами, нидерландцами и финнами танками Leopard 2A6;

второй – поляки и норвежцы с моделями Leopard 2А4;

третий – США с 30 основными боевыми танками M1 Abrams.

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Что известно о танках от США и Великобритании

Американская пресса начала писать о возможной передаче Украине американских танков Abrams.

По данным журналистов, это часть более широкой дипломатической договоренности с Германией. Согласно которой Берлин согласится прислать меньшее количество собственных танков Leopard 2, однако одобрит поставки большего количества танков партнерами Украины.

Издание CNN заявило, что США готовы отправить в Украину 30 танков Abrams. Однако неизвестны сроки снабжения, ведь оружие не дают без предварительного обучения.

Однако уже вечером 25 января президент США выступит с заявлением о предоставлении Украине военной помощи.

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Во время разговора с Владимиром Зеленским 14 января Риши Сунак заявил, что Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы для поддержки ВСУ в борьбе против России.

Впоследствии министр обороны страны Бен Уоллес заверил, что Британия передаст нам эскадрилью танков Challenger 2 – 14 боевых машин.