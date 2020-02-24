Танковая драма в Берлине между США и СССР: как удалось избежать новой войны

Берлинский кризис 1961 года был одним из ключевых этапов начала Холодной войны между Советским Союзом и США. Спор о статусе Берлина мог закончиться битвой за контроль над немецким городом, который Советы начали делить Берлинской стеной.

В начале осени 1961 года в одном из немецких лесов появились американские солдаты. Полоса препятствий, штурм зданий и разгон демонстрантов – все указывало на подготовку к уличным боям. Между Западом и Востоком назревал новый кризис. Спор снова касался будущего Берлина.

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Американцы тренировались на случай силового сценария разблокирования города. Изолировать Западный Берлин, чтобы получить город полностью – таким был план Кремля по "собиранию немецких земель".

В 1952 году, за год до смерти, Сталин вернулся к немецкому вопросу, и предложил план объединения ФРГ и ГДР при условии, что это была бы нейтральная страна. Обсудить это не удалось, потому что в 1953 году Сталин умер,

– рассказал редактор исторического портала WAS Дмитрий Раевский.

Так, территории бывшего Рейха и жили, разделенные на две страны:

ФРГ – под протекторатом США, Великобритании и Франции;

ГДР – под крылом Советского Союза.

Вместе с денацификацией, немцев Восточной Германии углубленно знакомили со всеми благами советского строя: коллективизацией, плановой экономикой, артелями и другим. Чтобы уровень захвата московской формой социализма не проседал, за порядком следила новообразованная германская тайная полиция с привлечением советского МГБ.

Протесты в Берлине

В 1953 году, в год смерти Сталина, в советской оккупационной зоне разгорелось первое массовое антисоветское восстание.

Восстание в Восточной Германии

В течение всего послевоенного времени Берлин доказывал свою роль главного города немцев, а также и головной боли Москвы. Протесты были не столько против сворачивания демократии, сколько против "пустых холодильников". Когда по указанию Сталина часть стран отказалась участвовать в "Плане Маршалла", это был "выстрел в ногу".

Что известно о "Плане Маршалла"?

Это программа экономической помощи Европе после Второй мировой войны, автором которой стал госсекретарь США Джордж К. Маршалл. Согласно этой программе была создана администрация экономического сотрудничества, которая предоставила западным странам-участницам 13,3 миллиарда долларов.



Целью программы было:

► Восстановить экономику, улучшить жизненный уровень людей;

► Стабилизировать политическую ситуацию;

► Ввести страны Западной Европы в сферу влияния США.

Экономическое положение в Германии

По состоянию на 1961 год немцы уже чувствовали эффект "Плана Маршалла": экономика была на подъеме, зарплаты выше, чем на Востоке. Уровень благосостояния позволял вспоминать, как это "бюргерская жизнь".

Термин "немецкое экономическое чудо" касается именно этого периода. ФРГ по экономическому развитию опередила и Третий Рейх, и Веймарскую Республику. На протяжении всей истории 20 века именно это стало пиком их экономического развития,

– прокомментировал Дмитрий Раевский.

Контраст с соседями и родственниками в западной части Германии подталкивал к действиям. Побег на мероприятие стал настолько популярным, что в немецком лексиконе появилось отдельное слово для этого "Эксодуса" – Republikflucht.

Republikflucht ("побег из Республики") – речь шла о волне нелегальной миграции в Западную Германию. Отток кадров ослаблял экономику ГДР и разрушал миф о сладкой жизни в соцлагере под покровительством СССР.

При всех усилиях строить коммунизм с человеческим лицом среди немцев: развитие немецких комсомольцев и пионерии, у Кремля не получалось ничего, кроме странного парадокса. По приблизительным подсчетам, с 1945 до 1961 годов из советской зоны оккупации сбежали до 2,5 миллионов немцев.

Редактор исторического портала WAS отметил, несмотря на то, что граница между ФРГ и ГДР была закрыта уже с 1949 года, в Берлине в течение 12 лет люди могли свободно передвигаться.

Любой житель Восточного Берлина мог перейти на территории Западного Берлина, и оттуда вылететь в ФРГ или в другое место. За одну ночь это закончилось,

– пояснил Дмитрий Раевский.

К лету 1961 года город жил по дополнительным американско-советским соглашениям, которые позволяли разграничивать секторы влияния только цепью КПП.

Конфликт между СССР и Америкой

В 1961 году, пока американцы меняли президента, лидер СССР Никита Хрущев напомнил о точке конфликта. Ультиматум Москвы был прост – американцы должны убраться из Берлина, иначе СССР начнет радикально действовать в Германии.



Никита Хрущев

Автор военной исторической рубрики Армия ФМ Андрей Давыдов отметил, что в 1961 году президентом США избрали Кеннеди, который был "Обамой своего времени".

Да, он был крут, молод, по сравнению с Эйзенхауэром, но он был готов идти на определенные уступки. Этим Хрущев и советская власть пытались воспользоваться,

– рассказал Андрей Давыдов.



Джон Кеннеди

Возведение Берлинской стены

На этот раз коммунисты отказались от пафосных дат, чтобы использовать фактор неожиданности. В ночь с субботы на воскресенье 13 августа 1961 были оборваны все коммуникации у американских секторов города, улицы, что вели к западной части Берлина были перекрыты, во многих местах растягивали полосы колючей проволоки.



Факты о возведении Берлинской стены

Строительство не прекращалось, и на месте временных ограждений появлялись монолитные стены. Берлинцы были шокированы, многие семьи разделились. Молодежь забросала строителей и полицию камнями. Появлялись первые жертвы побегов, которые гибли от пуль пограничников.

Попытки Советского Союза вытравить из Берлина войска западных союзников вместо формального объявления его "свободным городом" никто из западного блока серьезно не воспринимал. В 1961 году во время речи Джон Кеннеди объявил, Западный Берлин, даже несмотря на то, что будет называться вольным городом, после этого потеряет свою защиту со стороны западных политиков, и достанется тоталитарному режиму.

Его лидер обратил внимание на так называемую мирную сделку, но она сдерживает связь Западного Берлина со свободным миром, а также уничтожает достигнутую свободу. Мир знает, что сегодня причины для кризиса в Берлине нет. Однако, если он наступит, то ее повлечет СССР и попытки советского правительства вмешиваться в чужие дела,

– отметил 35-й президент США.

Президент США Джон Кеннеди объявил мобилизацию более 100 тысяч резервистов и поручил привести в боевую готовность американский контингент в Берлине и Западной Германии. Все это очень напоминало грабли "берлинского кризиса 1948".

Что такое Берлинский кризис 1948 года?

После Второй мировой войны произошло разделение Берлина на четыре оккупационные зоны. Восточная зона, которую заняли советские войска, стала называться Восточным Берлином. В трех западных зонах власть осуществляли США, Великобритания и Франция. Высшим органом управления Берлином стала Союзная комендатура, куда входили представители всех стран.

Танковое противостояние возле пункта пересечения "Чарли"

Через два месяца после начала возведения бетонной стены Берлин мог стать местом начала новой большой войны. Для этого появились все предпосылки: автомобиль начальника миссии США в Западном Берлине Алана Лайтнера который ехал на оперу в Восточном Берлине остановили на КПП "Чарли". Полицейские ГДР начали требовать маршрутные листы.

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До этого такого никто не делал, после войны члены военных миссий могли без проблем передвигаться по обоим секторам немецкой столицы. Американец проявил характер. К КПП вызвали представителей советской армии. Чтобы усилить своих, сюда же выехали американские броневики. После извинений советской стороны военный атташе таки въехал в Восточный Берлин.

Контрольно-пропускной пункт "Чарли"

Проехавшись по городу и оценив масштабы работ по возведению стены, американцы вернулись домой. Ситуация требовала ответа. Командование миссии США было возмущено односторонним решением коммунистов контролировать проходы между секторами города. И изначально планировалось пригнать танки с бульдозерами, чтобы разбить стену в нескольких местах.

Однако, с этим решили подождать. Чтобы сбить самоуверенность и наглость коммунистов к КПП "Чарли" за несколько дней двинулась колонна с американскими военными.

В какой-то момент со стороны КПП "Чарли" в сторону советской зоны начали двигаться десять танков со специальными ковшами вроде бульдозерних. Параллельно американские войска заняли позиции в зданиях и между ними. В ответ СССР со своей стороны границы направил танковую роту с танками Т-54. Предварительно они замазали советские опознавательные знаки,

– пояснил Дмитрий Раевский.

Силуэты машин выдавали в них советские Т-54. Дальше началось подтягивание к границе броневиков и дополнительных сил с обеих сторон. Автоматчики, стрелки с базуками, солдаты занимали удобные позиции, готовые к команде "Огонь". Расстояние между американскими и советскими танками сократилась до сотни метров.



Противостояние американских и советских танков

Впоследствии, когда инцидент на Фридрихштрассе начал обрастать легендами, подтвердилась информация, что перспективу ядерных ударов рассматривали в обеих столицах. Риторика Кремля в 60-х годах относительно Германии была далека от дипломатических символизмов, как и сам лидер СССР Никита Хрущев.

Американские и советские танки простояли напротив друг друга в течение долгих одиннадцати часов. За это время состоялись переговоры между Вашингтоном и Москвой. 28 октября 1961 года советские танки первыми отошли на несколько метров от КПП "Чарли". За ними подобный маневр повторили американцы.



Американские и советские танки возле КПП "Чарли"

Инцидент на Фридрихштрассе в октябре 1961 года стал отправной точкой для дальнейших событий. Вашингтон не дал добро раскатать танками зародыши берлинской стены. Соединенные Штаты де-факто признали разделение Берлина, и смирились с драмой жителей города, которые тяжело переживали такое хирургическое разграничение.

Советский Союз одержал стратегическую победу в Европе. Баррикады, которые Москва окрестила "антифашистским муром", переросли в полноценную бетонную стену.

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Она простояла почти 30 лет, и была снесена только в 1990 году. Противостояние по линии Запад–Восток углублялось. После Берлина аппетиты Москвы росли. Через год, в 1962 году, Кеннеди убеждал Хрущева прекратить провокации с атомным оружием уже не в Европе, а в Карибском регионе.