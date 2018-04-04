Если Facebook надоел: как пользоваться и что читать в Telegram

На фоне жарких скандалов вокруг Facebook с новой силой популярность начал набирать Telegram. Об особенностях соцсети и интересных каналах, на которые стоит подписаться, – читайте в статье.

Чем особенный Telegram

Главной особенностью мессенджера, по версии его создателя Павла Дурова, является скорость, конфиденциальность и высокий уровень защищенности пользователей. В частности, Telegram использует надежную систему шифрования, которая недоступна для постороннего прочтения.

По словам Дурова, переписки в приложении не могут прочитать даже спецслужбы. Основатель сети неоднократно объявлял о безрезультатных попытках спецслужащих договориться с ним о "черных ходах" в мессенджере.

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Более того, Telegram поддерживает версию секретных чатов, которые используют шифрование от устройства к устройству и не оставляют следов на серверах. Такие чаты саморазрушаются после истечения определенного времени и не поддаются восстановлению.

Еще один фактор безопасности в Telegram – невозможность восстановить какую-либо переписку после ее удаления. Все сообщения, кроме секретных чатов, хранятся на центральном сервере соцсети и удаляются они оттуда. Соответственно, чтобы восстановить переписку, нужно получить доступ к центральному серверу, а Telegram такого доступа никому не дает.



После удаления переписку в Telegram невозможно восстановить

Как искать друзей в Telegram

Найти друзей можно, если вы знаете их имя в этой социальной сети. По такому же принципу могут найти вас.

Также обратите внимание, что в момент, когда вы зарегистрируетесь в Telegaram, пользователям сети, у которых ваш номер указан в телефонной книге, придет уведомление о вашем присоединении. По такому же принципу и вы, войдя в приложение, сразу увидите, кто из ваших друзей уже им пользуется.

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Поэтому, если вы хотите, чтобы вас нашли в этой соцсети, важно использовать свой "привычный" номер телефона.

При этом важно отметить, что номер мобильного телефона в системе является конфиденциальной информацией. Ее нельзя увидеть или использовать как критерий поиска. Однако такую особенность можно обойти, просто добавив новый номер телефона в телефонную книгу устройства.

Добавим, что в Telegram вы можете вести как беседы один на один, так и создавать группы для общения.

Изюминка Telegram

ПК-версию мессенджера (всего версий три – мобильная, Desktop и Web) можно заблокировать паролем – это полезно, например, если компьютером пользуются несколько человек. Для того, чтобы заблокировать мессенджер, нужно нажать на кнопку замка в строке заголовка окна.

Поиск каналов – для того, чтобы найти канал, нужно знать его название. Также можно воспользоваться каталогами каналов, которые доступны в сети.

Стикеры – это картинки, которые по идее похожи на смайлики. Telegram позволяет пользователям как бесплатно использовать уже готовые наборы стикеров, так и создавать их самим. Для этого необходимо написать боту @stickers и следовать его инструкциям.

Важно знать, что потом полностью удалить набор стикеров из Telegram невозможно. Это могут сделать только разработчики. Также невозможно и изменить название набора стикеров.

Мгновенное удаление фото – в секретных чатах можно присылать фото на очень короткий промежуток времени. Такие фото будут доступны для просмотра, например, только пока вы будете держать на них палец. Потом они самоуничтожатся. Также вам придет оповещение, если собеседник сделает скриншот.

Удаление учетной записи в Telegram является необратимым. Если вы зарегистрируетесь снова, то будете иметь "чистый" аккаунт. Все предыдущие переписки будут недоступны.

Впрочем, если вы удалитесь, то ваши собеседники, как и раньше, смогут переписываться в чатах, созданных вами. Также они будут иметь копию сообщений, которые вы отправили. Поэтому, если вы хотите не оставлять за собой следов – пользуйтесь таймером самоуничтожения.

Какие каналы в Telegram читать

Найти стоящий контент в многообразии информации непросто. Мы подобрали несколько рекомендаций, которые помогут вам начать знакомство с новой социальной сетью.

Новости: 24 канал, Футбол 24, Hromadske.UA, Platfor.ma.

Обучение и возможности: Почни щось! – канал о бизнесе и экономике; StudyDive Дейлі Live – канал с анонсами образовательных мероприятий; studwayDIEM – возможности для студентов и не только; Lobby X Ukraine – актуальные вакансии; English for Life – английский; Не тільки TED, Prometheus – интересные лекции.

Путешествия: Time To Travel, Дешеві авіаквитки и Lowcost UA: Дешеві мандрівки – акции на билеты и жилье; Omriyana, Ukrainer – о путешествиях по Украине.

Развлечения: Soundsystem, Comma.com.ua, VEVO Family – музыка; Примари кіно, Kinoman, Naked movie, Серіальні макаки! – канали о кино;

Полезные боты: @MinfinBot – показывает курсы валют относительно гривны; @railwaybot – ищет поезда и билеты на них; @AlertBot – удобный таймер; @AndyRobot – поможет выучить английский; @QTrackerBot – отслеживает передачи курьерских служб; @YTranslateBot – удобный переводчик, который можно добавить в группу; @MyCookBot – поиск рецептов на основе имеющихся ингредиентов; @wradar_bot – покажет проноз погоды.